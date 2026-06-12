Tras el anuncio de posibles manifestaciones en el Centro de Lima por los resultados del proceso electoral de la segunda vuelta, diversos sectores empresariales emitieron un pronunciamiento público en el que respaldan las acciones anunciadas por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo para salvaguardar la seguridad y la estabilidad del Centro Histórico.

Los representantes de gremios y asociaciones pidieron a las autoridades que “adopten las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad de la población”, y señalaron que “la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de millones de familias peruanas”.

Ciudadanos se movilizan por calles del cercado de Lima ante incertidumbre por resultados de las elecciones 2026 | Foto: El Comercio

En esa línea, saludaron “las acciones preventivas y los planes de seguridad implementados por la Municipalidad Metropolitana de Lima para resguardar la integridad de las personas y la continuidad de las actividades económicas”.

A su vez, reconocieron el derecho constitucional a la manifestación pacífica, pero precisaron que este derecho “debe ejercerse con pleno respeto al orden democrático, a la propiedad pública y privada, al libre tránsito de los ciudadanos y al normal desenvolvimiento de las actividades económicas”.

Por esa razón, hicieron un llamado “a todos los actores políticos y sociales a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto por las instituciones democráticas, privilegiando el diálogo y la paz social como mecanismos para resolver cualquier diferencia”.

Por último, en el comunicado —firmado por organizaciones como la Cámara Ferretera del Perú, Comexperu, la Asociación de Badeguarts del Purs, la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, entre otros— hicieron un llamado a todos los actores políticos y sociales a “actuar con responsabilidad, prudencia y respeto por las instituciones democráticas, privilegiando el diálogo y la paz social como mecanismos para resolver cualquier diferencia, evitando acciones que puedan generar incertidumbre, violencia o perjuicios a la ciudadanía”.