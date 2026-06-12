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Los empresarios hicieron un llamado “a todos los actores políticos y sociales a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto por las instituciones democráticas, privilegiando el diálogo y la paz social como mecanismos para resolver cualquier diferencia”. Foto: Antonio Melgarejo / composición GEC
Los empresarios hicieron un llamado “a todos los actores políticos y sociales a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto por las instituciones democráticas, privilegiando el diálogo y la paz social como mecanismos para resolver cualquier diferencia”. Foto: Antonio Melgarejo / composición GEC
Por Redacción EC

Tras el anuncio de posibles manifestaciones en el Centro de Lima por los resultados del proceso electoral de la segunda vuelta, diversos sectores empresariales emitieron un pronunciamiento público en el que respaldan las acciones anunciadas por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo para salvaguardar la seguridad y la estabilidad del Centro Histórico.

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