El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que las sanciones para los conductores y acompañantes de motocicletas que incumplan el uso obligatorio de chalecos distintivos y cascos de seguridad con las especificaciones técnicas establecidas se aplicarán a partir de noviembre de 2025, tras un periodo de implementación.

Mediante la Resolución Directoral 012-2025-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral 018-2025-MTC/15, se definieron los estándares técnicos que deben cumplir estos implementos de seguridad, así como las fechas de entrada en vigencia de las multas correspondientes.

Motociclistas sin chaleco o casco certificado serán multados con S/ 428 desde noviembre de 2025. (Foto: Andina)

Aplicación del uso de chalecos distintivos

De acuerdo con el MTC, las sanciones por no portar chaleco distintivo o por impedir la visibilidad de la placa registrada en este se aplicarán desde el 17 de noviembre de 2025, exclusivamente en las zonas que hasta el 18 de abril de 2025 hayan sido declaradas en estado de emergencia por orden interno.

El estado de emergencia por orden interno es una medida excepcional adoptada por el Gobierno cuando la paz social o la seguridad ciudadana se ven comprometidas. En este contexto, el MTC busca fortalecer la seguridad vial y ciudadana, facilitando la labor de identificación de motocicletas que realiza la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las infracciones por no usar el chaleco (código G.68) o por ocultar la placa (G.69) tienen una multa de S/ 428 (8 % de la UIT), la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor y la retención del vehículo.

MTC fija fechas para multar a motociclistas sin chaleco distintivo ni casco certificado. (Foto: Andina)

Uso de cascos certificados

Respecto al uso de cascos de seguridad, el MTC estableció que tanto conductores como acompañantes deben portar cascos certificados. Además, el conductor deberá usar anteojos protectores transparentes si el casco no cuenta con protector cortaviento o si la motocicleta no tiene parabrisas.

Las sanciones por incumplir esta medida entrarán en vigor en dos etapas:

Desde el 18 de noviembre de 2025 en los lugares declarados en estado de emergencia por orden interno.

en los lugares declarados en estado de emergencia por orden interno. Desde el 18 de diciembre de 2025 en el resto del país.

La infracción por no usar casco certificado también contempla una multa de S/ 428, la acumulación de 40 puntos en el récord del conductor y la retención del vehículo.