El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró las razones por las que inició un proceso administrativo sancionador contra la Municipalidad de Lima y negó cualquier “acoso político”. La entidad señaló que ello se debe a que la MML no cumplió con presentar la certificación ambiental vigente, demandada por ley, para la obra de ampliación de la Vía Expresa Sur.

En conferencia de prensa, presidida por el viceministro de Transportes Ismael Sutta, el MTC detalló que este proceso sancionador inició el año pasado, cuando el OEFA notificó que había una presunta afectación de área verdes en las obras de ampliación de la Vía Expresa Sur.

Es así que, luego de las verificaciones ambientales correspondientes, este 7 de agosto el MTC notifica a la MML sobre el inicio de un proceso sancionador.

“Lo que estamos haciendo son procedimientos administrativos en base al cumplimiento de la normatividad de gestión ambiental. Rechazamos cualquier manifestación de acoso político del MTC, no es el objetivo, esto es un procedimiento que nace con comunicaciones desde octubre y con verificaciones que se hacen en el mes de marzo” , precisó Sutta para responder a las acusaciones del alcalde de Lima.

Viceministro de Transportes y Comunicaciones, Ismael Sutta Soto. (Foto: Gob)

La Directora de Asuntos Ambientales del MTC, Milagros Verástegui, detalló que luego de la notificación de la OEFA, el área ambiental del MTC realizó las supervisiones ambientales correspondientes en marzo de este 2025 para constatar si existían las vulneraciones reportadas.

“En el caso de la MML nosotros el año pasado tuvimos una denuncia del OEFA por afectación de áreas verdes y se le comunico el 31 de octubre del 2024 que su certificación ambiental había vencido para el caso de la Vía Expresa Sur, pues esta fue otorgada en el 2015 y venció en el 2020 . Y se le dijo que cualquier inicio de obra requiere certificación ambiental, se le comunico antes de que inicien el proyecto”, precisó la funcionaria.

“El día de ayer se envió una comunicación de inicio de procedimiento administrativo sancionador. Todavía no estamos en el procedimiento, se les ha notificado el inicio para que puedan dar su descargo”, señaló para aclarar que no es verdad que la Municipalidad de Lima tenga ya que pagar la multa que podría ser impuesta.

MIRA LA CONFERENCIA DE PRENSA:

Así, el MTC reforzó la idea de que toda actividad que tenga un impacto ambiental requiere de la aprobación de una certificación para mitigar estos, lo cual no fue cumplido en el caso de la Vía Expresa Sur. Esto fue confirmado por la misma MML en su comunicado, puesto que indican que las obras que realizan "no puede ser entendida como un inicio de obras" porque “la recuperación de los espacios públicos es una facultad y obligación de la MML en beneficio de la ciudadanía”.

La MML también indicó que había solicitado al MTC la aprobación del Reglamento de Adecuaciones Ambientales para las actividades y proyectos en curso y no se ha obtenido respuesta hasta el momento, pero la comuna no precisó la fecha de esta solicitud. Ahora, el municipio tiene 15 días hábiles para presentar sus descargos, señaló el ministerio.

Rafael López Aliaga pide a Dina Boluarte la remoción del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval. (Foto: Andina)

“Este procedimiento nace de una comunicación de la OEFA del año del 2024. (…) En ese marco, la MML tiene la potestad de presentar el descargo respectivo y serán los entes competentes los que van a verificar si existe una sanción o no”, dijo Ismael Sutta al respecto.

Por último, el MTC aclaró que a la fecha tienen 117 supervisiones ambientales en la cartera y 41 procesos sancionadores. “Eso significa que se le aplica a todos los titulares de actividades del sector transporte, no es algo aislado. La sanción no la impone el MTC sino es lo que está establecido por las autoridades ambientales”, enfatizó Verástegui.

Ello, luego de que la Municipalidad de Lima, al mando de Rafael López Aliaga, denunciase que el MTC “pretende” imponerles una multa de hasta 30 000 UIT, que asciende a más de 160 millones de soles.