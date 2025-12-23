Muertos sobre sus camas y con heridas de bala en la cabeza: Claves del hallazgo de la familia Quiroga en el Rímac

Escucha la noticia
El hedor permitió descubrir un suceso que ha consternado a la urbanización Alfonso Ugarte en el Rímac. Incómodos por el olor que emanaba del segundo piso del edificio al costado de la canchita Macron, llamaron a la Policía Nacional (PNP) para que sus efectivos se acercaran a inspeccionar qué ocurría. Grande fue su sorpresa cuando, a las 6:40 p.m. del domingo, los cadáveres de los integrantes de la familia Quiroga Siesquen fueron encontrados en el interior de su vivienda. La última vez que habían visto a uno de ellos ocurrió cuatro días antes.
Los fallecidos fueron identificados como Jhony David Quiroga Ballero, de 75 años; su pareja Doris Alexandra Siesquen Vega, de 46 años; y el hijo de ambos de 13 años. Una cámara de seguridad instalada por los vecinos, que apuntaba hacia la canchita, mostró imágenes registradas el último miércoles cerca a la medianoche, donde se observa a Quiroga Ballero estacionando su auto afuera del espacio deportivo para luego dirigirse a su domicilio. El vehículo está a nombre de Carlos Alberto Quiroga Ballero.
De acuerdo con información proporcionada por la PNP, los cuerpos llevaban días en descomposición sobre sus camas. Asimismo, los peritos encontraron un arma de fuego junto a cuatro casquillos de bala. “Los tres tenían en la cabeza una herida de bala”, expresó un policía.
“Hoy día los vecinos me han llamado, porque el olor era persistente y horrible. Entonces ellos tomaron la iniciativa de abrir las ventanas y al abrirlas han visto que el niño está muerto. El chiquito boca abajo, la señora está en la cama muerta al costado y el señor está a su costado muerto inclinado. Cada uno en su cama (...) Tres años han vivido acá. Ellos son abogados; uno es laborista. En el alquiler, la señora era puntual”, declaró Gladys Collantes, propietaria del edificio donde vivían los Quiroga Siesquen. ”Ellos sí discutían. El señor era un poquito agresivo“, agregó.
En el primer piso del edificio donde vivían, funciona el inicial ‘Mis primeras huellitas’. Cerca a las 2 a.m. del lunes, se realizó el levantamiento de los cadáveres a la Morgue de Lima. La Municipalidad del Rímac confirmó a El Comercio que no contaba con cámaras cerca a la vivienda de los fallecidos. Además, hasta las primeras horas de la mañana del lunes, ninguno de sus familiares había llegado a la urbanización Alfonso Ugarte.
El móvil de este lamentable hecho ocurrido a vísperas de la Navidad continúa en investigación de la Fiscalía de la Nación y la PNP.
