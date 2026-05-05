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Resumen

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Un hombre de 54 años lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Belén de Trujillo, luego de ser atropellado por una mujer que manejaba en estado de ebriedad y con la licencia de conducir vencida. Este caso, ocurrido en la ciudad capital del departamento de La Libertad, ha causado conmoción e indignación entre la población. Fuentes internas de El Comercio advierten que a las nueve de la noche vencen las 48 horas de detención preliminar y la responsable del choque, Maricsa Polet Alfaro Cerna, podría quedar en libertad.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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