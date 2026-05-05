Un hombre de 54 años lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Belén de Trujillo, luego de ser atropellado por una mujer que manejaba en estado de ebriedad y con la licencia de conducir vencida. Este caso, ocurrido en la ciudad capital del departamento de La Libertad, ha causado conmoción e indignación entre la población. Fuentes internas de El Comercio advierten que a las nueve de la noche vencen las 48 horas de detención preliminar y la responsable del choque, Maricsa Polet Alfaro Cerna, podría quedar en libertad.

El atropello ocurrió en la intersección de las calles Las Capullanas y Los Tallanes, en la zona residencial Las Palmas del Golf, en Trujillo, exactamente a las 9:04 p.m. del domingo 3 de mayo. El hombre, identificado como Juan Martínez, de 54 años, estaba sentado en el exterior de una casa cuando fue embestido mientras cumplía su labor como vigilante.

De acuerdo con el dosaje etílico practicado a la mujer que ocasionó el accidente, Maricsa Alfaro registró 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido para conducir es de 0.50 gramos por litro.

Juan Martínez permanece en UCI tras ser atropellado en Trujillo por Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien dio positivo en dosaje etílico y manejaba con brevete vencido. Su detención preliminar vence esta noche y podría recuperar su libertad. @elcomercio_peru pic.twitter.com/kiUuIBOdS8 — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) May 5, 2026

El vehículo, registrado a nombre de la empresa Grupo Forestal del Perú S.A.C., no detuvo la marcha al acercarse a la intersección y terminó embistiendo al hombre, provocándole lesiones de extrema gravedad.

La hermana del vigilante, Rosmery Martínez, reveló que el estado de su hermano es crítico y que, debido a la gravedad de sus heridas, todavía no puede ser operado, pues tiene las costillas fracturadas y la columna vertebral severamente dañada. “Me enteré a las 3 de la mañana del lunes. Él está entubado. Necesito, por favor, que se haga justicia. Esa mujer no tiene que salir impune, tiene que irse a la cárcel por todo lo que ha hecho. Le ha destruido la vida a mi hermano y nos ha destruido a nosotros como familia”, dijo.

Por el estado en que ha quedado su hermano, Rosmery pidió justicia a las autoridades y que este hecho no quede impune. “Esa mujer tiene que irse presa. No puede ser que lo haya ingresado al hospital diciendo que se cayó de un techo. No es así. Hay videos donde se ve cómo ocurrió el accidente e incluso claramente la mujer quiso fugar, pero una moto la interceptó. Además, estaba ebria”, dijo indignada.

Juan tiene las costillas fracturadas y la columna vertebral severamente dañada.

Asimismo, denunció que el hombre fue ingresado al hospital de Trujillo con la versión de que se había caído de un techo, pese a la existencia de videos del atropello. “Además, mi hermano debió ser llevado a una clínica, como corresponde por el SOAT del auto. Pero como mi hermano estaba solo, han manipulado todo. Les pido a las autoridades que actúen con mano dura en este caso de gente irresponsable que toma, se embriaga y sale a manejar para destruirle la vida a las familias”, sostuvo.

Los vecinos de la zona realizaron una vigilia. “El parte policial inicial señaló que el señor Juan tenía heridas producto de una caída, cuando en realidad el video muestra claramente el atropello”, denunciaron.

El perfil de la mujer

Maricsa Polet Alfaro Cerna tiene 32 años, cuenta con secundaria completa y nació en Trujillo, región La Libertad. Si bien, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no registra papeletas, manejaba con la licencia de conducir vencida desde julio de 2022, según el portal de consulta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Según los vecinos, luego de ver el estado del hombre, la conductora se habría querido retirar del lugar.

Además, en las imágenes se observa a la conductora descender lentamente del vehículo para auxiliar al vigilante. En la misma escena aparece otra mujer, que iba como copiloto. Según los vecinos, luego de ver el estado del hombre, ambas se mostraron angustiadas y habrían querido retirarse del lugar.

Cabe resaltar que el vehículo que conducía era un Mercedes Benz de placa CTB-527 y, de acuerdo con los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), está inscrito a nombre de Grupo Forestal del Perú S.A.C., empresa que se promociona en redes sociales como dedicada a la tecnología forestal ecoamigable en Trujillo.

Y así, en estos precisos momentos, hay una familia llena de dolor al no saber si Juan, quien solo se encontraba vigilando el vecindario, sobrevivirá al accidente, ya que sigue inconsciente y con respiración mecánica. Pero, aparte de la angustia, sus seres queridos sienten frustración, porque no solo deben enfocarse en su estado de salud, sino también en evitar que la responsable, detenida en la comisaría de Buenos Aires, en Trujillo, salga libre.

Maricsa Alfaro registró 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido para conducir es de 0.50 gramos por litro.

Bajo análisis

Respecto a los presuntos delitos cometidos, el abogado penalista Ronny Santillán consideró que haber manejado con un nivel de alcohol en la sangre muy por encima de lo permitido y sin autorización vigente para conducir un vehículo no son detalles menores. “Desde mi punto de vista, no estaríamos hablando de lesiones culposas, sino de lesiones graves por dolo eventual, lo que incrementaría la pena”, señaló.

“El delito de lesiones culposas puede establecer una pena de cuatro a seis años. Pero si hablamos de lesiones graves, la sanción podría ser incluso de hasta ocho años. No estaríamos ante lesiones culposas porque, de acuerdo con los videos y la información expuesta, habría existido una indiferencia total respecto al control del riesgo por parte de la investigada, específicamente por haber manejado con el brevete vencido y en estado de ebriedad”, agregó.

Sostuvo que en los videos se puede observar que la investigada pudo ver al agraviado desde una distancia considerable. “No es que lo atropelló al doblar una esquina o porque otro carro invadió intempestivamente su carril, sino que aparentemente lo observa desde lejos y, pese a ello, no toma las acciones correspondientes, sino que sigue avanzando y ocasiona este lamentable accidente”, expresó.

Maricsa manejaba con la licencia de conducir vencida desde julio de 2022, según el portal de consulta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Esto me permite inferir que estaríamos ante un conocimiento y una aceptación del riesgo y del resultado. Esto, en materia penal, se conoce como dolo eventual. No es simplemente una lesión culposa. La figura de lesiones graves por dolo eventual se encuentra tipificada en el artículo 121 del Código Penal, que establece una pena privativa de la libertad de hasta ocho años”, añadió.

Sobre la detención preliminar, indicó que primero se tendría que determinar la figura penal por la cual se viene investigando a la mujer y verificar si se cumplen los requisitos para solicitar prisión preventiva. “Si se vence el plazo, se tendría que hacer un análisis de toda la información recabada y, con base en ello, la fiscalía deberá decidir si solicita una prisión preventiva o, de lo contrario, que el caso se lleve en libertad”, concluyó.