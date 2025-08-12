Una mujer de 75 años identificada como Olga Donayre falleció este lunes tras ser atropellada por una camioneta del Serenazgo de San Juan de Lurigancho. El accidente se produjo poco después de las 3:00 p.m.

De acuerdo con Latina Noticias, el hecho ocurrió mientras la víctima cruzaba la pista. Fue trasladada a un centro de salud, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La víctima permaneció tendida sobre el pavimento durante varios minutos antes de ser trasladada a la clínica San Juan Bautista. La hija de la fallecida, Clarissa Chuquilluna, relató a RPP lo que se aprecia en las imágenes:

“En los videos se ve que mi madre está cruzando la pista, mirando a todos lados, está sola, hasta que aparece la camioneta del Serenazgo que le impacta. Ella trata de evitar porque saca el cuerpo un poco y ahí es cuando la hacen ‘volar’ hasta la berma. (El patrullero) viene de improviso, ni siquiera para decir que no lo han visto porque ella estuvo a mitad de pista”, expresó.

Familiares presentaron la denuncia en la comisaría de Zárate, donde exigieron la detención del conductor, la cancelación de su licencia y una sanción ejemplar, según Latina Noticias. También señalaron que la víctima había trabajado anteriormente en el Hospital Dos de Mayo.

Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho emitió un comunicado en el que “expresa su más sentido pesar” por el hecho y aseguró que brindará apoyo a los deudos.

En el escrito la comuna detalló que asumirá los gastos derivados del accidente y que está recabando información para “esclarecer los hechos con total transparencia y sancionar rigurosamente cualquier acto de aparente negligencia”.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.