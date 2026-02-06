Escuchar
Una persona completamente inocente puede, sin darse cuenta, terminar acusada de estafa y cargar con un historial de antecedentes delictivos. Eso es lo que le ocurrió a la hija de la vicedecana del Colegio de Periodistas de Lima, Cynthia Espinoza Menacho, quien denuncia que se abrieron dos cuentas en la financiera Oh! a nombre de su hija, sin su consentimiento, hecho que terminó vinculando a la joven con denuncias por presuntos delitos que nunca cometió.

Mujer denuncia que delincuente abrió cuentas a nombre de su hija en una financiera
Mujer denuncia que delincuente abrió cuentas a nombre de su hija en una financiera

