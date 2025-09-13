Limeños abarrotan feria en Parque Kennedy para disfrutar del pan con chicharrón ganador. (Foto: GEC)
Con sabor, orgullo y una votación histórica, el pan con chicharrón fue elegido como el mejor desayuno del mundo tras ganar el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos. El plato peruano se impuso en la gran final a la arepa venezolana con 12.8 millones de votos, apenas por encima de los 12.6 millones obtenidos por su rival.
El desenlace se vivió con máxima expectación en el Parque Kennedy de Miraflores, donde se instaló una feria gastronómica y pantallas gigantes para transmitir en vivo el minuto a minuto. Cientos de familias disfrutaron del tradicional desayuno peruano mientras seguían el conteo final.
La emoción no solo se concentró en Lima. En distintas ciudades del país, los peruanos se congregaron en plazas, restaurantes y mercados para apoyar la votación. Tras conocerse la victoria, estallaron celebraciones con aplausos, cánticos, abrazos y, por supuesto, el infaltable pan con chicharrón.
El certamen, iniciado el 18 de agosto, reunió a 16 países en duelos gastronómicos difundidos en TikTok, Instagram, YouTube y Twitch, convirtiéndose en un fenómeno cultural y digital. El triunfo peruano no solo refuerza la riqueza de su gastronomía, sino también el fervor con el que millones de ciudadanos defendieron a su desayuno más emblemático.
