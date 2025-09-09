El Perú vuelve a brillar en el escenario mundial gracias a su gastronomía. A pocos días de la gran final del Mundial de Desayunos, organizado por el streamer español Ibai Llanos, el tradicional pan con chicharrón se ha consolidado como uno de los favoritos tras obtener cerca de 10 millones de votos en la semifinal contra Chile.

“Hoy el Perú no solo compite en un Mundial de Desayunos; hoy el Perú demuestra al mundo que nuestra gastronomía es identidad, pasión y unión” , afirmó David Chacón Chacón, director de la Escuela de Administración de la Gastronomía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

El Mundial de Desayunos suma más de 28 millones de interacciones y consolida la gastronomía como embajadora de la cultura peruana. (Foto: Andina)

El especialista resaltó que este desayuno, compuesto por chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla en pan francés, es un símbolo de identidad cultural. “El pan con chicharrón, tan sencillo y tan nuestro, nos recuerda que lo cotidiano también puede ser extraordinario” , subrayó.

Cómo votar por el pan con chicharrón

Para apoyar al Perú, los usuarios pueden ingresar a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en TikTok, Instagram o YouTube, donde se realizan las votaciones abiertas en tiempo real. Cada interacción cuenta, y la organización de los peruanos en redes sociales ha sido clave para llegar a esta instancia.

Chacón enfatizó que “este no es solo un voto por un plato, es un voto por el orgullo de ser peruanos”. El impacto del torneo refleja también la unión social, pues tanto influencers como familias enteras han promovido la campaña de apoyo al tradicional desayuno peruano.

Desde la UNMSM, se destacó además el rol de la Escuela Profesional de Administración de la Gastronomía, que forma jóvenes profesionales conscientes de la importancia de la gastronomía como motor cultural y económico. Los estudiantes de esta escuela ya han demostrado su talento participando en procesos internacionales de acreditación, reafirmando el alto nivel académico con el que se forman.

El pan con chicharrón superó los 9.8 millones de votos en el Mundial de Desayunos. (Foto: Andina)

Con millones de votos acumulados y el apoyo masivo de los peruanos, el pan con chicharrón busca conquistar el título mundial y confirmar que el sabor del Perú es también un símbolo de victoria.