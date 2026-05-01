El fútbol callejero en Lima no solo representa competencia, sino también identidad y orgullo de barrio. Bajo esa premisa, el Mundialito de El Porvenir se ha consolidado como el torneo más emblemático del balompié popular en la capital, reuniendo cada año a cientos de vecinos y aficionados en el distrito de La Victoria.

Este campeonato nació a mediados del siglo XX y desde entonces se convirtió en una tradición inseparable del Día del Trabajo. Cada 1 de mayo, las calles del jirón Parinacochas son cerradas desde muy temprano para dar paso a una jornada maratónica de partidos que comienza desde las 7 de la mañana.

Partidos intensos, fricción y reglas propias del torneo

El inicio del campeonato tuvo como protagonistas a e Mi Barrunto y Los Rodríguez de Nocheto, donde el equipo de camiseta amarilla se puso adelante rápidamente con un gol en menos de un minuto.

El partido incluso tuvo una pausa inesperada cuando un perro ingresó al campo de juego, generando risas entre los asistentes antes de que el juego se reanudara con normalidad. Además, uno de los jugadores fue expulsado, dejando a Los Rodríguez de Nocheto con un hombre menos.

En otro de los primeros encuentros del día, Pólvora Tokio venció por 1 a 0 a Purito Cóndor, considerado por muchos como uno de los favoritos debido a la gran cantidad de hinchas que lo acompañaban.

La Victoria vive el Mundialito de El Porvenir, símbolo del fútbol de barrio en Lima. Foto: Captura de videdo/América TV

¿Cómo se define la clasificación?

El Mundialito de El Porvenir también se caracteriza por tener reglas particulares que lo diferencian de otros torneos convencionales. Si un partido termina empatado, el pase a la siguiente ronda no se define por penales, sino por el número de tiros de esquina a favor.

En caso de persistir la igualdad en corners, el criterio de desempate pasa a ser la menor cantidad de faltas cometidas durante el partido, una dinámica que obliga a los equipos a mantener intensidad, pero también estrategia y control.

Actualmente se disputan los octavos de final de un campeonato que comenzó hace varios meses bajo el sistema de eliminación directa, donde perder significa quedar completamente fuera de competencia.

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