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La Victoria vive el Mundialito de El Porvenir, símbolo del fútbol de barrio en Lima. Foto: Captura de videdo/América TV
La Victoria vive el Mundialito de El Porvenir, símbolo del fútbol de barrio en Lima. Foto: Captura de videdo/América TV
Por Redacción EC

El fútbol callejero en Lima no solo representa competencia, sino también identidad y orgullo de barrio. Bajo esa premisa, el Mundialito de El Porvenir se ha consolidado como el torneo más emblemático del balompié popular en la capital, reuniendo cada año a cientos de vecinos y aficionados en el distrito de La Victoria.

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