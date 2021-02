Esta mañana, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizó un operativo en el Cercado de la ciudad y cerró el quiosco de periódicos ubicado a la altura de los jirones Ucayali y Carabaya.

Según informó un vocero de la comuna, se tomó esta decisión porque el puesto “funcionaba de manera informal” y no cumplía con las medidas de bioseguridad. Los vendedores del puesto aseguran que sí cumplen con los protocolos.

Posteriormente, en un comunicado, la MML señaló que la Gerencia de Desarrollo Económico constató que algunos módulos incumplían las medidas sanitarias, por lo que les corresponde el cierre temporal. También indicó que hay módulos informales que no se encuentran en el padrón municipal. Y sobre el quiosco cerrado, indicó que no cuenta con autorización desde el 2011, no está en el padrón y que incumplía las medidas de bioseguridad.

Por su parte, según una dirigente de la Federación Nacional de Vendedores de Diarios Revistas y Loterías del Perú (Fenvendrelp), el puesto cerrado sí contaba con dichas medidas. Incluso señaló que ya se había conversado con la comuna para regularizar el tema administrativo.

La dirigente señaló que los vendedores de diarios y revistas son “acosados” por los fiscalizadores de la municipalidad. Ello, pues indicó que no solo los visitan constantemente, sino que revisan hasta el último de detalle de las medidas de bioseguridad en los módulos, mientras que este misma labor no la aplican en los puestos de otros productos.

Es importante señalar que la venta y distribución de periódicos, revistas y productos figura entre las actividades permitidas en las nueve regiones que acatan la cuarentena, medida que incluye a Lima. Ello, según disposición del Ejecutivo.

Como se sabe, las regiones para las que aplica el nivel de restricción más alto entre estas fechas son: Lima Metropolitana, Lima Provincias, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac y Callao. No obstante, la repartición de periódicos, revistas y productos similares podrá seguir realizándose en estos lugares con las medidas sanitarias pertinentes.

Así se garantiza que canillitas, quioscos y otros distribuidores podrán seguir haciendo llegar al público la información noticiosa tan necesaria durante la pandemia del coronavirus.

