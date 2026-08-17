La Municipalidad de Lima activó su plan de emergencia para atender los aniegos registrados en San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos y Villa María del Triunfo. (Foto: Captura de video / Municipalidad de Lima)
La Municipalidad de Lima activó su plan de emergencia para atender los aniegos registrados en San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos y Villa María del Triunfo. (Foto: Captura de video / Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima informó que activó sus capacidades de respuesta ante los aniegos registrados en varios distritos del sur. La intensa llovizna han generado afectaciones en viviendas, establecimientos y vías de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos y Villa María del Triunfo, por lo que la comuna desplegó personal y maquinaria para atender las emergencias.

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