La Municipalidad de Lima informó que activó sus capacidades de respuesta ante los aniegos registrados en varios distritos del sur. La intensa llovizna han generado afectaciones en viviendas, establecimientos y vías de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos y Villa María del Triunfo, por lo que la comuna desplegó personal y maquinaria para atender las emergencias.

Mediante un comunicado emitido por la comuna, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, viene realizando el seguimiento de la situación desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad de Lima.

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“Personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres ha sido desplegado con maquinaria para atender los requerimientos de las autoridades distritales y reforzar las labores en los puntos que requieren mayor intervención”, se lee en el primer punto del comunicado.

Asimismo, informó que ha dispuesto motobombas, camiones de cisterna y maquinarias para la extracción de agua acumulada en los distritos afectados. “En Villa El Salvador, se ha dispuesto el traslado de motobombas con sus respectivas mangueras corrugadas de 200 metros, una torre de iluminación y cinco camiones cisterna de EMAPE para los trabajos de extracción de agua”, señala la comuna.

“En Villa El Salvador y Chorrillos, se ejecutan trabajos de extracción de agua con maquinaria hidrojet, como parte de la intervención conjunta frente a la garúa registrada”, precisa el comunicado.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/VlJciyXE0Z — Municipalidad de Lima (@MuniLima) August 17, 2026

La respuesta municipal también contempla acciones de apoyo directo a las familias damnificadas. “Se ha desplegarán kits de ayuda humanitaria para brindar apoyo a las familias damnificadas”.

En paralelo, la Municipalidad de Lima señaló que mantiene una coordinación permanente con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y SEDAPAL, con el objetivo de articular las acciones de respuesta en las zonas afectadas.

Diversas inundaciones se presentaron en Lima Sur por lloviznas en Lima. Foto: César.grados@photo.gec

La comuna capitalina reiteró que continuará monitoreando las emergencias y coordinando con las autoridades competentes para fortalecer las labores en campo. El objetivo, según el comunicado, es garantizar una intervención oportuna frente a los efectos de la intensa lluvia y atender las necesidades de la población afectada en los distritos del sur de Lima.