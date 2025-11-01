Después de que Rutas de Lima informase que reanudará el cobro de peajes en la Panamericana Sur a partir de la medianoche de este domingo 2 de noviembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) advirtió que procederán a interponer las acciones legales correspondientes para evitar esta medida.

“Se ha tomado de conocimiento que Rutas de Lima, ha apelado a la sentencia que “ordena la suspensión del cobro del peaje en las estaciones de Villa y Punta Negra” y pretende retomar el cobro de los peajes el día 2 de noviembre a las 00:00 horas, valiéndose de un escrito presentado pero no admitido, desconociendo un fallo judicial que garantiza la libertad de tránsito de los ciudadanos" , se lee en el comunicado conjunto de la MML y la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.

Los municipios señalan que retomar el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra constituyen una vulneración de derechos fundamentales. Asimismo, manifestaron que ante cualquier conflicto o conmoción violenta que se genere será de exclusiva responsabilidad de Rutas de Lima.

“Contrariamente a lo que Rutas de Lima promueve, para garantizar la paz y la seguridad de la población en un estado de emergencia, el alcalde de Lima ya coordinó con la Presidencia de la República a fin de contar con el apoyo de la fuerza pública para mantener el orden, ante la irresponsable actuación de Rutas de Lima”, indicó la MML.

“La MML es respetuosa de los fallos judiciales, así como de la inversión privada, justa y honesta; sin embargo ante este nuevo atropello procederemos a interponer las acciones legales correspondientes”, anunció en su pronunciamiento oficial.