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La MML dispuso una “investigación exhaustiva” a EMAPE tras la denuncia sobre un pago millonario a empresario. (Foto: Andina)
La MML dispuso una “investigación exhaustiva” a EMAPE tras la denuncia sobre un pago millonario a empresario. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso una “investigación exhaustiva” a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) tras la denuncia de Punto Final sobre un pago a un empresario por una obra en el Damero de Pizarro, en el Cercado de Lima.

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