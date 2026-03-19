A través de un comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso una “investigación exhaustiva” a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) tras la denuncia de Punto Final sobre un pago a un empresario por una obra en el Damero de Pizarro, en el Cercado de Lima.

La MML indicó que una vez conocido los hechos, la Procuraduría Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima “denunció penalmente ante el Ministerio Público a los funcionarios que resulten responsables y los terceros que habrían efectuado los presuntos actos ilícitos”.

Además, la MML precisó después de presentada la denuncia, se pidió al Órgano de Control Institucional que lleve a cabo las investigaciones correspondientes, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, de ser necesario, adoptar las acciones administrativas pertinentes y establecer las responsabilidades que correspondan.

En esa misma línea, la Municipalidad de Lima ha procedido en declarar en reorganización la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

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“Estas medidas inmediatas que se dispusieron tras la difusión del reportaje del programa periodístico Punto Final, reafirman el compromiso del alcalde Renzo Reggiardo por una gestión transparente que no avala ningún acto irregular en la Municipalidad Metropolitana de Lima y que actuará con firmeza ante cualquier indicio de corrupción que se pueda presentar”, puntualizaron.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/gpVMl2na6Q — Municipalidad de Lima (@MuniLima) March 19, 2026