MML reitera que trenes y vagones de Caltrain fueron donados. Foto: GEC
MML reitera que trenes y vagones de Caltrain fueron donados. Foto: GEC
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) reiteró que los trenes y demás material ferroviario entregados por la entidad estadounidense Peninsula Corridor Joint Powers Board - Caltrain fueron donados a la ciudad para implementar el proyecto del Tren Lima-Chosica.

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