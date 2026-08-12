La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) reiteró que los trenes y demás material ferroviario entregados por la entidad estadounidense Peninsula Corridor Joint Powers Board - Caltrain fueron donados a la ciudad para implementar el proyecto del Tren Lima-Chosica.

A través de un comunicado, la comuna señaló que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, debería contar con la información técnica correspondiente antes de emitir opiniones sobre la operación.

“Desde la comuna limeña consideramos necesario que el ministro debe contar con la información técnica correspondiente antes de emitir opiniones que puedan confundir a la ciudadanía, más aún, considerando las buenas relaciones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos, cuyos funcionarios y Secretario de Estado participaron activamente en el acto de donación” , indicó la MML.

Comunicado de la MML

La MML precisó que Caltrain es un organismo gubernamental de transporte de Estados Unidos y sostuvo que dicha entidad donó a Lima 90 vagones galería, coches con cabina y remolque, 19 locomotoras EMD F40PH-2, además de los repuestos disponibles, manuales e inventario relacionado con los vagones y locomotoras.

Según la comuna, el material rodante fue entregado para implementar el proyecto del Tren Lima-Chosica, iniciativa que actualmente es gestionada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y que presenta avances hacia su implementación.

ATU trabaja rediseño vial y medidas de seguridad para futura operación del tren Lima–Chosica. (Foto: Andina)

MML invoca resolución del JNE

La Municipalidad de Lima también recordó que la donación fue materia de análisis por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante la Resolución N.° 0647-2025-JNE.

De acuerdo con la comuna, el organismo electoral ratificó que el Concejo Municipal Metropolitano actuó dentro de sus atribuciones al autorizar al alcalde de Lima a realizar las gestiones vinculadas con la donación del material ferroviario.

Ante la controversia, la MML convocó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a una reunión técnica para brindar directamente la información relacionada con la operación.

La municipalidad indicó que esta coordinación busca evitar confusiones en la población y posibles perturbaciones en las relaciones diplomáticas y comerciales con países considerados socios estratégicos del Perú.

¿Qué dijo el ministro Rafael Rey?

El pronunciamiento municipal se produjo después de que el titular del MTC afirmara que los trenes de Caltrain trasladados desde Estados Unidos durante la gestión de Rafael López Aliaga no fueron donados a la comuna, sino adquiridos.

“Hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación, ha sido una compra, una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, declaró Rey a RPP.

El ministro agregó: “Lo que yo sí le puedo decir, lo que afirmo, es que no se trató de una donación, se trató de una adquisición autorizada por el propio municipio”.

“Se pagó a Caltrain una cantidad de millones de dólares”, sostuvo Rey, al reiterar que, según su versión, el acuerdo con la empresa estadounidense involucró fondos destinados a concretar una operación comercial.

Rafael López Aliaga responde

El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga rechazó las declaraciones del ministro y defendió que el material ferroviario fue entregado mediante una donación.

“Rey Rey miente y es un lastre para el MTC, no hay ningún motivo efectivo en ponerlo en esa cartera. Secretario de Estado USA, Antony Blinken, presidió en Lima la ceremonia de donación de los trenes de lujo de Caltrain y del Estado de California”, afirmó.

Rey Rey MIENTE y es un lastre para el MTC, no hay ningún motivo efectivo en ponerlo en esa cartera. Secretario de Estado USA, Antony Blinken, presidió en Lima la ceremonia de DONACIÓN de los trenes de lujo de CALTRAIN y del Estado de California. pic.twitter.com/GgmOW8mnqT — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) August 12, 2026

La Municipalidad de Lima, por su parte, sostuvo que funcionarios estadounidenses y el entonces secretario de Estado de Estados Unidos participaron activamente en el acto relacionado con la entrega del material ferroviario.