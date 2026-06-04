Un incendio de gran magnitud se viene presentando en una fábrica de insumos químicos en Lurín, al sur de Lima. Ante esta situación el Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Equipo de Intervención Rápida vienen monitoreando la emergencia y coordinando acciones con el Cuerpo General de Bomberos.

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Lima (MML) se pronunció luego del incendio de código 3 que se registró en Lurín. Al respecto, la comuna limeña reveló que, hasta el momento, no se han registrado personas heridas ni viviendas afectadas.

“Debido a la presencia de sustancias químicas, se han activado recursos especializados y articulaciones con Luz del Sur, Sedapal, EMAPE y municipios distritales para asegurar el abastecimiento de agua”, se lee en el comunicado.

“Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni viviendas afectadas”, agregó la entidad en su misiva.

La falta de Hidratantes complica la labor de los Bomberos

Ante el gran siniestro que se registran una fábrica de insumos químicos en Lurín, más de 10 unidades de bomberos trabajan para controlar el incendio reportado como código 3. Según las primeras declaraciones a los medios de comunicación, un integrante del Cuerpo de Bomberos del Perú confirmó que no se han reportado heridos.

Incendio en fábrica de almacenes en Lurín. Bomberos ya controlaron el fuego. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

“No tenemos ningún herido registrado, ni un bombero herido. Hemos tenido explosiones muy fuertes y casi una explosión de gas. Gracias a Dios no ocurrió, porque si no, no estaríamos aquí contándoles este escenario y que se ha podido controlar, porque es típico riesgo industrial”, comentó.

Diversas entidades han llegado a la zona para brindar apoyo ante la gran magnitud del siniestro que se reporta en una fábrica de insumos químicos en Lurin. (Foto: Captura de video / Canal N)

Al ser consultado por las dificultades para contener el siniestro, el integrante del cuerpo de bomberos respondió que la falta de hidrantes complica su desempeño.

“La mayor complicación es simple. El mundo de los bomberos, ya sea en China, Japón o el país que tú quieras, tienen que llegar a un incendio y encontrar agua en la puerta que se llama ‘hidrante’, ese hidrante no existe. La ley regulación peruana de hidrantes de 1970 está equivocada. 20 veces lo hemos dicho y hasta ahora nadie cambia la regulación sanitaria de hidrantes”, señaló.

Incendio en fábrica de almacenes en Lurín. Bomberos ya controlaron el fuego. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

“No confundas lo que tiene que haber adentro que es el sistema propio, con lo que tiene que haber afuera. Afuera es la red pública, donde los bomberos tomamos agua. Adentro hay una reserva, una bomba, lamentablemente una bomba eléctrica, cuando se cortó la energía, no tiene energía de respaldo y la bomba dejó de trabajar”, agregó.