Resumen

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Incendio en fábrica de almacenes en Lurín. Bomberos ya controlaron el fuego. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Incendio en fábrica de almacenes en Lurín. Bomberos ya controlaron el fuego. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un incendio de gran magnitud se viene presentando en una fábrica de insumos químicos en Lurín, al sur de Lima. Ante esta situación el Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Equipo de Intervención Rápida vienen monitoreando la emergencia y coordinando acciones con el Cuerpo General de Bomberos.

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