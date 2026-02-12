Día de San Valentín: municipalidad de Miraflores anunció operativo especial de seguridad en playas

Ante la alta concurrencia de visitantes prevista por las celebraciones de San Valentín, la Municipalidad de Miraflores puso en marcha un plan especial de vigilancia y orden en sus playas.

El vocero municipal Sergio Tapia informó que se reforzará la presencia de la Policía Nacional del Perú, incluyendo unidades del escuadrón de emergencia, en coordinación permanente con la Policía de Salvataje. Asimismo, se contará con salvavidas distribuidos en todas las playas del distrito para atender cualquier eventualidad en el mar.

El municipio recordó que está prohibido ingresar con utensilios de cocina, envases voluminosos o parlantes, así como la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la zona de playa.

En el aspecto ambiental, se advirtió que arrojar basura o contaminar los espacios públicos puede generar sanciones económicas que alcanzan los 3,870 soles. Para facilitar el manejo de residuos, se instalaron contenedores de basura y se promueve activamente el reciclaje.

El plan de seguridad incluye el despliegue de serenazgo con cámaras corporales y equipos de comunicación, además de brigadas especializadas en gestión de riesgos que estarán listas para responder ante emergencias, brindar primeros auxilios y orientar al público en caso de sismos o posibles alertas de tsunami.

Las autoridades también alertaron sobre las características del mar en esta zona de la Costa Verde, frecuentada por surfistas debido a sus olas. Aunque algunas playas como Redondo cuentan con mayor área de arena, el oleaje no es considerado tranquilo, por lo que se recomendó que solo ingresen al agua personas con experiencia en natación y se extremen las precauciones.

Miraflores dispone de nueve playas con certificación de bandera azul, todas equipadas con servicios higiénicos. En Redondo, además, se cuenta con un tópico de atención médica y un módulo de serenazgo para asistencia inmediata.