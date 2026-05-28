Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que la Junta Técnica de Clasificación definió la situación penitenciaria de Nadeska Widausky Gallo. La exmodelo e influencer peruana será trasladada al Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad Anexo Mujeres Chorrillos para cumplir el mandato judicial de nueve meses de prisión preventiva.

La cantante permanecía bajo custodia temporal en la carceleta de Ancón II, a la espera de conocer el centro penitenciario donde iba afrontar los nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición solicitada por la justicia de Bélgica. Como se recuerda, la figura mediática pasó las horas previas retenida en una sede judicial en La Victoria tras dictarse la orden de detención.

El origen del pedido de extradición

La reclusión de Widausky Gallo responde a un requerimiento de las autoridades de Bélgica, donde se le investiga formalmente por su presunta implicación en los delitos de trata de personas , proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

Tras evaluar el caso, el juez Adolfo Farfán Calderón verificó que el expediente cumple con el principio de doble incriminación contemplado en el tratado bilateral entre Perú y Bélgica. Esto significa que los actos imputados son considerados delitos punibles en ambas legislaciones. A su vez, el magistrado tomó en cuenta la gravedad de los cargos, cuyas penas estimadas superan los cinco años de cárcel en caso de ser hallada responsable.

Defensa legal busca revertir prisión preventiva

Tras la resolución del tribunal, el equipo legal de Widausky anunció que apelará la disposición judicial para intentar revertir el mandato de prisión preventiva.

Con el objetivo de demostrar que Nadeska Widausky no tiene intenciones de evadir la justicia ni salir del país, el abogado presentó ante el juzgado diversos documentos de arraigo familiar. Entre las pruebas entregadas destacan el acta de nacimiento de su hijo menor de 7 años y los recibos de pago de las mensualidades escolares. No obstante, el juez buscó garantizar la permanencia de la ciudadana en territorio nacional mientras se gestiona el traslado internacional.