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La defensa legal de la exmodelo anunció que apelará el fallo judicial para intentar revertir el mandato de prisión preventiva. Foto: composición GEC
La defensa legal de la exmodelo anunció que apelará el fallo judicial para intentar revertir el mandato de prisión preventiva. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que la Junta Técnica de Clasificación definió la situación penitenciaria de Nadeska Widausky Gallo. La exmodelo e influencer peruana será trasladada al Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad Anexo Mujeres Chorrillos para cumplir el mandato judicial de nueve meses de prisión preventiva.

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