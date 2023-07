El cantante de cumbia y exesposo de Flor Polo Díaz, Néstor Villanueva, es acusado de haber atropellado a una mujer y de solo haberle dado 50 soles. Según Valeria Mejía, la denunciante, el hecho ocurrió hace dos meses en el distrito de Pueblo Libre, cerca a la Plaza de la Bandera.

“El señor Néstor Villanueva me atropelló en Paso de Los Andes, iba circulando el 27 de mayo a las 6:50, iba a mi casa. Cuando estoy cruzando soy embista por una camioneta, en ese momento, todos lo detuvieron. La gente me ayudó y con todo el dolor quería irse. Me dijo ‘señora estoy apurado, le doy 50 soles’”, contó para Buenos Días Perú.

Mejía dijo que en el lugar del accidente llegó la Policía Nacional y una ambulancia. Luego, fue trasladada a una clínica local.

“Vino su abogada Bridgitte Alcántara y me dijo que no aceptaban el SOAT en la clínica. Ellos querían apoyarme y que lo iban a hacer de manera particular”, sostuvo.

La mujer detalló que Néstor Villanueva le aseguró que iban a correr con todos los gastos desde el día uno. Eso, mediante un atestado policial.

“El señor Villanueva me trajo a mi casa luego de pagar el alta en la clínica. Días después para hacerme la resonancia para ver el problema que tenía, lo contacté y no contestó. Su abogada me dijo que solo ese día lo ayudó. Lo llamé a otro número y me dijeron se iba a ver de manera legal”, contó.

Sin embargo, la agraviada, que se gana la vida limpiando casas y empresas, señaló que el también exyerno de Susy Díaz, le ha enviado una carta notarial alegando extorsión.

“Dice que me va a denunciar si todo esto sale. No puedo estar pagando a la municipalidad y ambulancia todos los reportes”, enfatizó.