Profesionales de salud del Hospital de Emergencias Pediátricas realizaron exitoso procedimiento de broncoscopia a un niño de 3 años y 2 meses identificado como W.C.M., procedente del Hospital Regional de Arequipa, quien aspiró un maíz tostado.
Según el informe médico, la madre del paciente indicó que el menor había ingerido maíz tostado, tras lo cual presentó sensación de ahogo y episodios de tos intensa.
Al día siguiente, los síntomas se repitieron y el niño perdió la conciencia por algunos segundos, por lo que fue llevado al centro de salud de La Joya. Allí fue evaluado y posteriormente transferido al Hospital Regional de Arequipa, desde donde se dispuso su traslado a nuestra institución, al ser un centro especializado de referencia nacional en la extracción de cuerpos extraños en vía aérea.
El procedimiento fue realizado por los médicos, Luis Falcón, Percy Sánchez, Pedro Dueñas (anestesiólogo), las enfermeras, Fiorella Guzmán, Margot Avilés y Zulma Blas.
Asimismo, el 1 de agosto, el menor fue dado de alta luego de las acciones médicas pertinentes, con el objetivo de garantizar su completa recuperación.
