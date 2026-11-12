icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional. (Giancarlo Ávila /El Comercio)
El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional. (Giancarlo Ávila /El Comercio)
Por Miguel Rocca

Con la ilusión juvenil a flor de piel, José Luis llegó desde el Callao hasta los alrededores del Estadio Nacional para asistir al encuentro de los jóvenes con el Papa León XIV. Nos muestra su póster del sumo pontífice y nos cuenta brevemente: “extraño a mi mamá bastante, que falleció hace dos años”. Quería que su encuentro con León XIV sea bonito y así lo fue.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?