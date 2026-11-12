Con la ilusión juvenil a flor de piel, José Luis llegó desde el Callao hasta los alrededores del Estadio Nacional para asistir al encuentro de los jóvenes con el Papa León XIV. Nos muestra su póster del sumo pontífice y nos cuenta brevemente: “extraño a mi mamá bastante, que falleció hace dos años”. Quería que su encuentro con León XIV sea bonito y así lo fue.

El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional. (Giancarlo Ávila /El Comercio)

A otros, como a Miguel, los motiva incrementar su fe, salir con perspectivas diferentes para su vida y más. A Gianella, que ha pertenecido a movimientos católicos y a grupos parroquiales, le emociona volver a ver al vicario de Cristo en este encuentro masivo con la comunidad de jóvenes. Ella ayer también pudo ver a León XIV en su desplazamiento desde el Grupo Aéreo N. 8 hacia palacio de Gobierno. Mientras que para Javier “es un momento especial y de reflexión”. Sus amigos lo esperan ya dentro del estadio así que le tocó apurar el paso.

El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional. (Joel Alonzo)

Hoy no juega la selección peruana, ni la “U”, ni Alianza. Tampoco es un concierto de Bad Bunny o del artista o grupo del momento. En el estadio Nacional, en el recinto deportivo de la calle José Díaz estará Robert Prevost, que no canta ni patea un balón. Solo es el primado de la Iglesia Católica, o como para todos nosotros ya desde hace un tiempo, el papa peruano: León XIV.

El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional. (Joel Alonzo)

Los rostros demuestran emoción. Son miles y miles de jóvenes que avanzan en una fila de a dos. Algunos han llegado en numerosos grupos desde sus comunidades parroquiales. Pertenecen a grupos de pastoral juvenil, a movimientos misioneros, a parroquias de todo Lima. Llegan de a 20, 50, 80 o 100. Llegan en mancha. Llegan con fe.

El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional. (Joel Alonzo)

“Queremos que su palabra sea como semilla en nuestros corazones. El papa habló de salud mental también y eso es muy importante como un apoyo para todos los jóvenes”, nos dice Kiara. Ariana, que también llegó desde La Molina, al igual que Kiara, está en catequesis de confirmación y formará parte de este histórico y multitudinario encuentro. Son de la parroquia Santa María de Guadalupe, jóvenes católicos y comprometidos en su fe.

“Esta es la juventud del Papa”

“Esta es la juventud del Papa” comenzaron a gritar los jóvenes. Y mientras León XIV se emocionaba y contemplaba a la multitud congregada en el estadio Nacional, daban inicio al encuentro con los jóvenes, una vigilia de oración del sumo pontífice al lado de miles de jóvenes.

Y el grito se repite una y otra vez. Como si no hubiese quedado claro. Pero para el Papa no hay dudas: esta -y más- es su juventud. Una historia de fe conmovedora que ya se ha hecho notar a nivel nacional y mundial.

El canto de “Alma Misionera” sigue siendo un clásico en cuanto evento católico masivo. Y el “Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti” retumba en el Estadio Nacional, donde hoy la fe fue el motor de un encuentro histórico, masivo e inolvidable.

El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional. (Giancarlo Ávila/El Comercio)