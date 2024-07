Luego de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anuncie que Nicolás Maduro obtuvo la reelección para seguir como mandatario de su país, decenas de ciudadanos venezolanos residentes en Perú denunciaron “fraude electoral”.

Ante esta situación la población venezolana, entre lágrimas, se mostró en contra de los resultados brindados y solicitaron apoyo de las autoridades internacionales.

Cientos de ciudadanos venezolanos reciben los resultados de lo comicios electorales de su país en los exteriores de la embajada. (Foto: César Grados/@photo.gec)

“ Hoy hemos visto como el gobierno de Maduro ha hecho fraude, queremos hacer un llamado a la comunidad internacional, que nos apoye. Tanto como Colombia y Brasil van a sufrir la oleada de venezolanos que no quieren a Maduro. No queremos la tiranía, no queremos esa dictadura ”, dijo un ciudadano a las cámaras de Latina.

“El Perú ha sido bondadoso y bueno recibiéndonos, incluso nos han visto hoy celebrando porque eso era una victoria. A Maduro no lo quiere el pueblo venezolano. […] Como venezolano, el mundo nos tiene que apoyar”, agregó.

Como se sabe, mediante una conferencia de prensa, el CNE aseguró que Maduro obtuvo 51.2% de los votos, mientras que el líder de la oposición, Edmundo González, habría quedado detrás con el 44.2% de los votos.