Son amantes de la naturaleza y cuando sean adultos quieren trabajar para protegerla. Desde niños se han dado cuenta que el cuidado del medio ambiente es imprescindible para vivir bien. “Hay que hacerles acordar [a las demás personas], que la naturaleza necesita de nuestra ayuda para estar mejor”, dice Alexandra Vásquez de tan solo 11 años.

Estos niños no solo miran hacia el futuro para mejorar, sino que ya incorporaron el reciclaje a su día a día. Joaquín Echevarría, de 10 años, utiliza botellas y cartones para hacer portalapiceros y Anghely Condori, de la misma edad, utiliza las botellas para hacer macetas.

Pero no todos los niños involucrados en el programa Promotores Ambientales Escolares que juramentaron el viernes 22 de abril, durante el Día de la Tierra, conocían el reciclaje y la sostenibilidad antes. Camila Martínez, de 11 años, nunca había reciclado. Ella cuenta que “cuando supe que iba a permanecer a este programa [tras ser elegida por su profesora] me emocione porque me encanta la naturaleza”.

puedes leer La historia y el retorno de los corresponsales escolares de El Comercio

El programa realizado por la municipalidad de Jesús María tiene como objetivo fortalecer y desarrollar capacidades que contribuyan a la protección del medio ambiente, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y generar líderes con impacto. En esta edición han participado 28 colegios, pero años anteriores también se ha desarrollado con otras instituciones educativas.

El evento se desarrolló con la participación de 11 colegios de Jesús María. (Foto: Britanie Arroyo) / GESAC > BRITANIE ARROYO

El alcalde del municipio, Jorge Quintana, dijo a El Comercio que “hoy en día la protección del medio ambiente implica más vida, más tiempo, la tierra debe protegerse y los niños deben crecer convencidos de que tenemos que mejorar la calidad del aire, las áreas verdes y desde niño tratamos de inculcar esto”.

La actividad de la juramentación de los promotores ambientales se dio en el Eco Parque del Campo de Marte donde los pequeños líderes pudieron ver todo sobre el reciclaje, viveros, compost, un acuario hecho de materiales reciclados y más actividades que se desarrollan en este espacio.

VIDEO RECOMENDADO Esta semana, se reunió el comité de urgencia de la Organización Mundial de la Salud sobre el Covid-19 y, de manera unánime, decidieron que no era "el momento de bajar la guardia" y por eso anunció su decisión de mantener la propagación del COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional o pandemia. Consideran que aún no se alcanzan los estándares necesarios para cambiarle la calificación.