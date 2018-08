NiUnaMenos: Una batalla constante contra la indiferencia y la injusticia

Hoy, bajo el lema “Mujeres por justicia”, cerca de 20 colectivos y organizaciones feministas que conforman la Asamblea de Mujeres y Diversidades han convocado a la tercera movilización anual de Ni Una Menos. Entre los pedidos, se busca que se revisen sentencias por violencia física, sexual, feminicidios, tentativas, entre otros delitos que, principalmente, afectan a niñas, jóvenes y mujeres.



Las organizadoras sostienen que se ha evidenciado la indiferencia de los proveedores de justicia tras el escándalo de los llamados CNM-audios, en los que están involucrados funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente encargado de nombrar y ratificar a jueces y fiscales.

Entre los casos emblemáticos resaltan los de Brenda Ñahuis (presunto feminicidio), Solsiret Rodríguez (desaparecida), Shirley Villanueva (desaparecida) y el de una mujer de 63 años que fue violada. Hasta el momento no hay ningún condenado a prisión por estos hechos. Sus familiares junto a otras víctimas y sobrevivientes encabezarán la movilización que se replicará en más de 20 ciudades del país.

—Una cadena de errores—

“Hasta el final de mis días voy a buscar a mi hija. Cuando la encuentre, cuando sepa qué pasó, yo sabré cómo afrontarlo”, dice Rosario Aybar mientras sostiene una gigantografía con la foto de Solsiret, quien desapareció hace un año y cuatro meses.

Rosario explica que en el proceso que afronta para encontrar a su hija se ha sentido maltratada por las autoridades y por el sistema, al que califica de indiferente y corrupto.

Para Patricia Sarmiento, comisionada de la Adjuntía Mujer de la Defensoría del Pueblo, las acciones tardías de la policía, jueces y fiscales generan desconfianza. “Reportes de la defensoría evidencian procesos largos y sentencias que no son equivalentes a los delitos cometidos o se encuentran muy por debajo de la ley”, dice.

De acuerdo con la defensoría, no existe una entidad que tenga cifras exactas sobre los casos estancados dentro del sistema judicial. Los reportes solo muestran un panorama respecto a procesos por feminicidios, violencia sexual y trata de personas.

La abogada penalista Romy Chang señala que las autoridades no actúan con celeridad a pesar de las leyes existentes. “Ni siquiera en casos mediáticos se ve que se proceda con rapidez. Los fiscales y jueces pueden actuar para no dilatar los procesos por años”, explica.

Movilizaciones como la de hoy se utilizan como espacios para ratificar el compromiso de las autoridades. El director de la Policía Nacional, general Richard Zubiate, enfatiza que trabajan en conjunto con la fiscalía para garantizar la efectividad de los procesos. “La PNP se encuentra en constante capacitación para dar una respuesta rápida y efectiva que ayude a que los casos se lleven con celeridad”, explica.

Al cierre de esta edición, el Poder Judicial y la fiscalía no llegaron a pronunciarse sobre estos casos.

Lee también...