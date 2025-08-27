Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

No solo es el Parque Leoncio Prado: ¿Qué otras áreas verdes de Miraflores están siendo intervenidas para instalar casetas de serenazgo?
No solo es el Parque Leoncio Prado: ¿Qué otras áreas verdes de Miraflores están siendo intervenidas para instalar casetas de serenazgo?

No solo es el Parque Leoncio Prado: ¿Qué otras áreas verdes de Miraflores están siendo intervenidas para instalar casetas de serenazgo?

El enfrentamiento entre los vecinos y la Municipalidad de Miraflores no solo ocurre en el parque Leoncio Prado, donde se decidió instalar un complejo de monitoreo de seguridad. Esta situación ha generado indignación entre los residentes, pues se trata de un área verde intangible. Además, se ha alertado que lo mismo está sucediendo en otros parques, que vienen siendo intervenidos por el municipio.

