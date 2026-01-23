Más de 4000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegarán para garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público durante el desarrollo de los eventos deportivos denominados Noche Blanquiazul y Noche Crema, que se realizarán el sábado 24 de enero en los estadios Alejandro Villanueva Matute, en La Victoria, y Monumental, en Ate, respectivamente.

La PNP diseñó este plan de operaciones que incluye la participación de diversas unidades especializadas, entre ellas el Escuadrón de Emergencia, la Policía de Tránsito, UDEX, SUAT y la Policía Canina , que estarán a cargo del control de accesos, el patrullaje preventivo y la intervención inmediata ante cualquier incidente que ponga en riesgo la integridad de los asistentes.

El comandante general de la PNP, general de Policía Óscar Arriola, informó que el plan policial se activará desde hoy e incluirá la ejecución de acciones de inteligencia operativa y control territorial, orientadas a prevenir la concentración de personas con fines delictivos, actos de vandalismo o cualquier otra conducta que atente contra el orden público.

Plan de operaciones que incluye acciones de inteligencia, control territorial. Foto: Mininter

“Contaremos con helicópteros en ambos estadios, con la tecnología de los drones y con agentes policiales de inteligencia por doquier. Además, tendremos una ambulancia para cada evento deportivo”, detalló el general Arriola durante la presentación del plan de operaciones realizada en los exteriores del Estadio Nacional, en el Cercado de Lima.

Para la Noche Blanquiazul, evento que tendrá como principal atractivo el partido de fútbol entre Alianza Lima vs Inter de Miami, se ha dispuesto el despliegue de 2188 efectivos policiales.

Mientras que en la Noche Crema, que comprende el encuentro entre Universitario de Deportes vs Universidad de Chile, contará con la presencia de 1973 policías, quienes velarán por el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

Plan de desvío vehicular

Como parte del dispositivo de seguridad dispuesto por la Policía Nacional, se implementará un plan de desvío vehicular en las inmediaciones de ambos estadios.

1. Estadio Matute, La Victoria:

Sentido Norte – Sur

Jr. Abtao – Jr. Unanue – Jr. Manuel Cisneros – Jr. Francia – Jr. Abtao

Sentido Sur – Norte

Jr. Abtao – Jr. Francia – Jr. Manuel Cisneros – Jr. Humboldt – Jr. Abtao

Sentido Oeste – Este

Av. Isabel la Católica – Av. Manco Cápac – Jr. Unanue – Av. Huamanga – Av. Isabel la Católica

Sentido Este – Oeste

Av. Isabel la Católica – Av. Huamanga – Jr. Sebastián Barranca – Jr. Cangallo – Jr. Humboldt

2. Estadio Monumental, Ate:

Sentido Ate – Carretera Central

• Av. Javier Prado Este – Av. Huarochirí – Av. Separadora Industrial – Av. Nicolás Ayllón

• Av. Javier Prado Este – Av. La Molina – Óvalo Santa Anita – Carretera Central

Sentido La Molina

• Av. Melgarejo – Av. La Molina

• Av. Javier Prado Este – Av. La Molina – Av. Corregidor – Av. Ferrero – Av. El Polo o Av. Golf Los Incas