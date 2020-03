Parecía que alguien hubiera rescatado un viejo video de los noventa para colocarlo en horario estelar. Pero ni Nolberto Solano ni Pablo Zegarra son más esos futbolistas veinteañeros, a quienes veíamos hacer maravillas sobre el césped, para luego volverlos a ver por las noches haciendo otro tipo de diabluras en los programas de espectáculos.

Ayer ambos fueron sorprendidos cometiendo un delito. Porque el aislamiento social decretado por el Gobierno, ante la amenaza real del COVID-19, prohíbe el derecho de reunión, así Ñol insista en que solo estaba en casa de una vecina y no participando en una fiestecita.

¿Quién le explica al asistente de Ricardo Gareca que el problema no es si salió en tal o cual programa de televisión, sino que lo que hizo está prohibido? ¿Quién le dice que el aislamiento social está diseñado para evitar los contagios a fin de que la enfermedad no se propague, que él mismo y sus amigos quizás la tengan ya y no se hayan dado cuenta?

Lo grave, sin embargo, es que lo que piensan Solano y Zegarra es lo mismo que otros miles en el país. Creen que estamos de vacaciones, que el Gobierno exagera y no les va a pasar nada.

Hasta que la realidad les dé un portazo allí donde más les duele.

VIDEO RELACIONADO:

Nolberto Solano es intervenido por no cumplir cuarentena:

Nolberto Solano fue intervenido por la policía durante Estado Emergencia. (ATV)