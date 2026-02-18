NoTePases: Denuncia los peores rompemuelles que veas en las pistas a nuestro WhatsApp

Los reductores de velocidad, conocidos popularmente como ‘rompemuelles’, se convierten muchas veces en una trampa, pues su mal estado, mal diseño o mala ubicación hacen que no cumplan su función: obligar a los conductores a desacelerar. Ahora puedes enviarnos fotos y videos de los peores reductores de velocidad que hayas visto al WhatsApp +51 +51 937-714-189.

Recorrimos Lima la semana pasada y encontramos al menos 6 tipos de rompemuelles antirreglamentarios. En la Av. Arriola en La Victoria, por donde circulan vehículos privados y de transporte público, encontramos un reductor giba que tiene 12 centímetros de altura, 4 cm más de lo que indica la normativa.

El reductor en la cuadra 15 de Nicolás Arriola tiene más de 12 centímetros de altura, 4 cm más de lo que indica la norma. Foto: César Campos. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

A unos metros, el cruce de las calles Fermín Tangüis y Francisco Graña tiene un resalto trapezoidal, cuyas rampas tienen una pendiente de 19%, casi 7 más de lo permitido.

En la cuadra 7 de la Av. Alejandro Iglesias en Chorrillos, las grietas de un rompemuelle se han convertido en obstáculo para las unidades.

Otro de los reductores más polémicos en Lima se encuentra en la subida de la Av. Huaylas desde la Costa Verde, pese a que la ley establece que no deben estar en una pendiente donde el sentido del tránsito sea en dirección al ascenso.

Además de no estar ubicado incorrectamente, el reductor de velocidad de la subida de Huaylas tiene huecos y hendiduras. Foto: César Campos / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

¿Qué características deben tener los rompemuelles según la ley?

La Resolución de Gerencia N° 202-2014-MML/GTU regula los criterios técnicos para la instalación de reductores en Lima.

En primer lugar, están los resaltos circulares o ‘gibas’. Pueden tener una altura entre 3 y 8 cm y un ancho de entre 80 cm y 3,5 m .

En segundo lugar, los resaltos trapezoidales presentan una sección plana a nivel de las veredas para permitir un paso peatonal y también cuentan con dos rampas; la pendiente de estas rampas puede oscilar entre 4% y 12,5%, conforme a las características de cada vía.

Para ambas categorías, los reductores deben tener franjas diagonales pintadas de color amarillo y negro, y deben colocarse señales verticales cerca.

También afectan a tu cuerpo causando daños musculares y articulares

No solo provocan graves consecuencias en los vehículos, pues también nos hacen daño. El cuerpo de conductores y pasajeros también sufre por el mal diseño, la mala ubicación y la falta de mantenimiento de los ‘rompemuelles’.

Los municipios distritales pueden retirar, reemplazar o adecuar los reductores que no tengan autorización o no cumplan las especificaciones, según la RG N° 202-2014-MML/GTU. Foto: Composición.

El doctor Harold Castillo, médico del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, declaró a El Comercio que los resaltos fuera de norma provocan principalmente daños a nivel esquelético y muscular.

En primer lugar, pueden provocar traumatismos en las extremidades, que progresivamente generan daños crónicos. “ Un daño crónico puede devenir en artritis o artrosis con el paso de los años ”, indicó.

En segundo lugar, existe el riesgo de que produzcan daños en la columna lumbar, la parte baja de la espalda. Al respecto, el doctor Francisco Lovón, médico traumatólogo de la Clínica Internacional, comentó a este Diario que las vibraciones y sacudidas repetidas pueden aumentar la fuerza sobre la columna, especialmente en la región baja de la espalda y el cuello. Esto puede contribuir a dolor lumbar o cervical si la exposición es prolongada.

¿Por qué los daños son más graves para los adultos mayores?

El doctor Castillo indicó que los adultos mayores son más susceptibles a fracturas, a tener condiciones como osteoporosis o a accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, pues su masa encefálica es más reducida.