Por José Cayetano Chávez

Los reductores de velocidad, conocidos popularmente como ‘rompemuelles’, se convierten muchas veces en una trampa, pues su mal estado, mal diseño o mala ubicación hacen que no cumplan su función: obligar a los conductores a desacelerar. Ahora puedes enviarnos fotos y videos de los peores reductores de velocidad que hayas visto al WhatsApp +51 +51 937-714-189.

#NoTePases: Denuncia los peores rompemuelles que veas en las pistas a nuestro WhatsApp
