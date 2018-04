NoTePases: estacionan vehículos en zona prohibida del Jr. Callao

Como parte de la campaña #NoTePases, un usuario de WhatsApp de El Comercio (987031286) reportó que vehículos se estacionan en zona prohibida en el Jr. Callao del Cercado de Lima.

Esta es una escena que no solo se vive en la capital, si no en todo el Perú. Pese a tener el cartel de "No estacionar", los vehículos bajan y recogen a personas. Incluso algunos dejan las puertas abiertas con la posibilidad de ocasionar un accidente tránsito.

Si usted también es testigo de infracciones como esta, puede denunciarlas con fotos y videos al correo electrónico notepases@comercio.com.pe o al WhatsApp.