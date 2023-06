Eran las 5 de la tarde del 3 de junio cuando Josué Durand decidió tomar un taxi del aplicativo inDrive, el cual lo llevaría de Pueblo Libre a Miraflores para así dirigirse al gimnasio. Todo parecía normal; sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que el conductor tomó otra ruta. Luego, vino lo peor.

Experiencia traumática

Tres sujetos subieron al vehículo, dos de ellos poseían armas de fuego. Retuvieron al ciudadano por media hora, mientras tanto le quitaron su iPhone 14 valorizado en un promedio de 5.000 soles. Además, le exigieron que brindara las claves de sus cuentas bancarias, así como sus datos personales y los de su familia. “Me golpearon en la cabeza con un arma y comencé a sangrar demasiado. Me torturaron durante todo el camino, no sabía hasta donde me llevarían. Fueron los minutos más horribles de mi vida”, dijo a El Comercio.

Luego, lo sacaron del auto. Fue así que terminó deambulando en las calles de La Victoria con la cabeza ensangrentada hasta que una transeúnte lo auxilió. Finalmente, un amigo cercano lo recibió en su casa para que descanse y pueda procesar el trauma que vivió esa tarde.

Cuando se hizo de noche, fue atendido en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa para que le colocaran tres puntos en la cabeza producto del golpe que recibió . “También tengo moretones en la espalda, sigo asustado”, dijo.

Luego de pasar por la atención médica, puso una denuncia policial. Sin embargo, solo fue una manifestación verbal ya que no cuenta con los datos del conductor. “He recuperado mi chip para encontrar al responsable, pero cuando lo inserté en mi nuevo teléfono, no me sale mi historial de viajes de inDrive”, señaló a este Diario.

La empresa se ha comunicado con Josué y le aseguraron que iban a darle seguimiento a su caso. “Lo que yo quiero es que chequeen su sistema y me manden la identidad del conductor para así saber quién es y poder hacer una denuncia más concreta”, dijo. Sostuvo que tiene mucho temor ya que la dirección que tenía como punto de partida del viaje es su domicilio .

Cuando se hizo de noche, Josué fue atendido en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa para que le colocaran 3 puntos en la cabeza producto del golpe que recibió.

Los delitos

Fernanda Bobadilla, abogada penalista del Estudio Linares, sostuvo que se puede haber cometido el delito de lesiones leves agravadas. Este ocurre cuando se daña a una persona, ocasionándole una enfermedad o incapacidad hasta por 30 días. La pena es no menor de tres ni mayor de seis años. Si la lesión está presente por menos de 20 días ya no es un delito, es una falta . “Si el afectado requiere hasta 10 días de descanso médico, ya no habría una pena para los responsables, sino una prestación de servicios comunitarios ”, indicó la especialista.

Por otro lado, mencionó que se pudo haber cometido el delito de robo agrado. Este sucede cuando un grupo de personas hace uso de la violencia con la finalidad de sustraer las pertenencias de su víctima. La experta asegura que la pena privativa de la libertad para este delito es no menor de 12 ni mayor de 20 años.

El tercer delito es el de extorsión. “ No se trata de un secuestro debido a que este último se da cuando se priva a una persona de su libertad por cualquier motivo menos el económico . Pero en este caso hablamos retener a alguien para tener una ventaja económica”, dijo Fernanda. Añadió que las personas que cometen este delito tendrán una pena no menor de 30 años.

Por último, se refiere al delito de banda criminal ya que en el hecho participaron cuatro sujetos. Quien forme parte de una agrupación destinada a cometer delitos será reprimido con una pena privativa no menor de cuatro ni mayor de ocho años. “Todas las penas pueden sumarse hasta un máximo de 35 años”, dijo la abogada.

Responsabilidad del aplicativo

Karina Olano, abogada experta en protección al consumidor, explicó a este Diario que los aplicativos de taxi no deben establecer términos y condiciones que los exoneren de toda responsabilidad cuando se vulnere la seguridad de los consumidores . “Al tomar un taxi de aplicativo, el pasajero espera que los conductores hayan pasado un proceso de verificación, lo que hará que se sientan seguros de abordar y tener un servicio en óptimas condiciones”, sostuvo.

Considera que si un aplicativo pone cláusulas abusivas que perjudiquen a los consumidores está actuando de mala fe . “inDrive no puede limitar su responsabilidad por lo sucedido. El personal está en la obligación de filtrar a los conductores para brindar seguridad”, dijo.

La empresa inDrive se ha comunicado con Josué y le aseguraron que iban a darle seguimiento a su caso.

La abogada Fernanda Bobadilla indicó que el personal de inDrive no puede responder por los delitos que cometió el conductor debido a que la responsabilidad penal es individual. No obstante, si la empresa no llevó a cabo de manera adecuada los procedimientos para garantizar que los conductores sean personas confiables , puede tener una responsabilidad civil . De esa manera, el equipo se verá obligado a hacer una reparación económica al afectado. “La denuncia puede hacerse ante la Fiscalía o la Policía Nacional”, agregó.

Canales de apoyo

La abogada Karina Olano sostuvo que los consumidores tienen un abanico de posibilidades para obtener justicia. En primer lugar, cuentan con el libro de reclamaciones de la empresa, estos tienen hasta 15 días hábiles para colocan el reclamo. Por otro lado, se encuentra la opción de reclamar ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

“Si el usuario quiere que el Indecopi sancione a inDrive, puede dejar constancia de lo sucedido a través de un procedimiento administrativo, el cual puede durar seis meses. Si la empresa apela, el caso irá al Tribunal de Protección al Consumidor y podría durar un año y medio. Puede durar menos si se llega a una conciliación”, dijo.

Recomendaciones

Gustavo Vallejo, especialista en Ciberseguridad, mencionó que la mayoría de estas aplicaciones no son reguladas por entidades estatales . “Cuando nadie está supervisando, lo que nos queda es supervisar por nosotros mismos. Debemos compartir nuestras rutas siempre con familiares y amigos de confianza , así como también pasar los datos del conductor”, añadió.

Asimismo, sugirió la implementación de un botón de pánico en la aplicación. De ese modo, se pondrá en alerta al personal si ocurre un robo o algún riesgo durante el viaje. “Siempre van a haber personas que buscarán aprovecharse de las falencias de la tecnología”, advirtió.

Eduardo Quesquén, gerente de Tecnología de Moventi, precisó que es necesario filtrar a los conductores a través de sus antecedentes. Agregó que es importante mantener una verificación permanente de las calificaciones y comentarios que los pasajeros mandan. “Hay que hacer un análisis llamado ‘minería de datos’. Es decir, estudiar toda la información recolectada por la plataforma para así prevenir algún riesgo”, concluyó.

Este Diario se contactó con el equipo de inDrive para tener sus descargos. Sin embargo, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.