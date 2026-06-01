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El presidente del FEP exigió a las autoridades denunciar la persecución política, el acoso académico, el terruqueo y criminalización de la protesta. Foto: FEP/Composición GEC
El presidente del FEP exigió a las autoridades denunciar la persecución política, el acoso académico, el terruqueo y criminalización de la protesta. Foto: FEP/Composición GEC
Por Redacción EC

La Federación de Estudiantes del Perú (FEP) llevó a cabo un paro nacional universitario de 24 horas, acatado en 16 regiones del país, con un pliego de reclamos que incluye 16 demandas, como el incremento del presupuesto para educación hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) y la formulación y aprobación de una nueva Ley Universitaria construida con participación estudiantil.

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