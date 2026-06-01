La Federación de Estudiantes del Perú (FEP) llevó a cabo un paro nacional universitario de 24 horas, acatado en 16 regiones del país, con un pliego de reclamos que incluye 16 demandas, como el incremento del presupuesto para educación hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) y la formulación y aprobación de una nueva Ley Universitaria construida con participación estudiantil.

Luis Escudero, presidente del FEP, indicó a RPP Noticias que la medida actual ha sido por un día, pero que cuando cuando haya un nuevo gobierno, evaluarán aumentar la contundencia de las acciones de protesta. “Nuestro paro consta de dos etapas. Esta es la primera etapa en la que están participando algunas universidades a nivel nacional y es de 24 horas. Nosotros hemos tomado la decisión de que sí o sí dura 24 horas, pero la segunda fase va a ser cuando las nuevas autoridades asuman el gobierno, a 100 días, a 50 días, dependiendo a cómo va”, detalló.

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Además, agregó que las dos demandas principales de la protesta son; “una ley universitaria nueva que venga de los estudiantes, y dos, nos preocupa mucho el recorte presupuestal que conlleva básicamente a la mala calidad de la educación universitaria”.

¿Cuáles es el pliego de reclamo de los estudiantes universitarios?