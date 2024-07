Hace una semana iniciaron las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima en medio de enfrentamientos entre trabajadores de la empresa concesionaria del proyecto y la Municipalidad de Lima (MML) debido a diferencias legales que parecen no tener fin. Este lamentable episodio, que perjudica a todos los ciudadanos que anhelan un mejor sistema de transporte, podría repetirse con la estación San Marcos, parte de la cual se construirá dentro de la propia universidad.

La alerta la dio Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, en el videoprograma “Tenemos que hablar” de El Comercio.

🚍🔴 El comienzo de los trabajos en la Estación Central de la Línea 2 del Metro ha generado un conflicto entre la Municipalidad, la concesionaria y muchos de los afectados por este nuevo plan de desvío. Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, nos brinda detalles de los nuevos… pic.twitter.com/bS214TFmkd — El Comercio (@elcomercio_peru) July 10, 2024

“Luego de que terminemos la estación central hay que negociar con la universidad de San Marcos para la estación San Marcos, porque también sé que hay algunos problemas. Me han indicado que hay objeciones al proyecto , porque no van a poder entrar por las calles y puertas que siempre entran”, advirtió Zambrano

“Hay una negociación que se está haciendo con la ATU [organismo del Ministerio de Transportes que colabora en las negociaciones], que espero termine rápido para iniciar la obra”, agregó. Cabe recordar que Ositrán es la entidad del Estado que supervisa el contrato de concesión del proyecto de la Línea 2.

EL DATO Pendiente de obras La única estación de la futura Línea 2 que no cuenta con avances de obra es la de San Marcos debido a que no ha sido entregada el área para que inicien las construcciones.

¿A qué se refiere Zambrano? Está pendiente que el Ministerio de Transportes (MTC) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) definan una compensación por el terreno de la ciudad universitaria que se utilizará para la construcción de la sétima estación de la Línea 2. De esto depende que la casa de estudios apruebe la ejecución de la obra en su sede.

La estación al detalle

La estación San Marcos contará con tres puntos cruciales para su ejecución. Uno es la estación de pasajeros , cuya entrada y salida se encontrarán en el cruce de las avenidas Germán Amezaga, cerca a la puerta 4 de la universidad. Además, el primer pozo de ventilación (PV 6) y el segundo (PV 7) se encuentran próximos a las puertas 7 y 3 de la casa de estudios, respectivamente.

Francisco Jaramillo, gerente de supervisión y fiscalización de Ositrán, explicó a El Comercio que será necesario ocupar un espacio dentro de la universidad para la construcción de la estación de pasajeros por parte de la empresa concesionaria. En esa línea, según la propuesta del MTC para la intervención del terreno de la ciudad universitaria, las obras ocuparán el área frente a la clínica universitaria y cercana a la puerta 4 .

¿Qué exige San Marcos?: responde la rectora

En diálogo con El Comercio, Jeri Ramón Ruffner, rectora de la UNMSM declaró que la construcción de la estación San Marcos “ocasionará un daño social a la universidad, porque se paralizarán muchas actividades” debido al cierre de avenidas colindantes y la ocupación de un área de la UNMSM.

Asimismo, mencionó que el tránsito de estudiantes y profesores para llegar a la universidad y movilizarse dentro del campus “será gravemente afectado”. “Ya hay dos estaciones cercanas construyéndose [Elio y Óscar R. Benavides] que generan mucho tráfico y han aumentado la inseguridad. Los conciertos en nuestro estadio también tendrían que ser cancelados”, agregó.

Jeri Ramón es la primera mujer rectora de San Marcos. (Foto: UNMSM)

Por tal motivo, Ramón mencionó que la universidad ha presentado al MTC una lista de requisitos para aceptar la realización de obras dentro de San Marcos de la estación de la Línea 2 .

“Pedimos que construyan una vivienda universitaria. En todos los lugares donde se han afectado los terrenos de vecinos y municipalidades por hacer estaciones, el MTC ha construido viviendas, canchas y otros bienes, pero en San Marcos no quiere hacer nada”, expresó.

“También, pedimos el saneamiento de nuestra sede de San Juan de Lurigancho; el saneamiento del cerco perimétrico de la ciudad universitaria; repotenciar el ala sur del estadio, que servirá para los Panamericanos del 2027; arreglar la entrada de la clínica universitaria, que será afectada por la construcción de la estación; arreglar la puerta 2; y una flota de buses para movilizar a alumnos y profesores por el campus”, añadió.

Ramón afirmó que si el MTC no acepta sus condiciones, la universidad no permitirá que las obras de la Línea 2 se realicen dentro de su sede. “Esta es una decisión acordada entre autoridades y alumnos en el Concejo y la Asamblea universitaria. Hemos presentado las condiciones al MTC, pero no nos atienden. Llevamos meses de negociaciones sin ponernos de acuerdo. El jueves envié una última carta definitiva al MTC con los requisitos”, manifestó.

El Comercio solicitó una entrevista al MTC hasta en tres oportunidades. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. No obstante, fuentes del ministerio indicaron que las condiciones que solicita la Decana de América no se encuentran en el contrato de concesión del proyecto de la Línea 2.

El segundo pozo de ventilación de la Línea 2 se ubicará frente a la puerta 3 de la ciudad universitaria. (Foto: Britanie Arroyo) / Britanie Arroyo

“No volveré a sentarme con el MTC hasta que pongan atención a las condiciones que la asamblea ha solicitado; sino, no dejaremos entrar a la Línea 2 ”, aseveró.

Este Diario habló con fuentes de la concesionaria de la Línea 2, quienes sostuvieron “nosotros entraremos a tallar cuando nos entreguen el área [...] mientras no recibamos el área de concesión de la estación San Marcos, no tenemos nada que decir [...]. Todo ese proceso de negociación lo ve el Estado”.

Francisco Jaramillo advirtió que el retraso de la definición de la estación de San Marcos pone en riesgo la puesta en operación integral de la Línea 2 . “Por seguridad, los trenes no pueden tener un recorrido continuo mayor a un kilómetro. Esa es la distancia que habrá entre cada estación. Es imposible, por ejemplo, que los trenes se salten de la sexta estación [Elio] a la octava [Óscar R. Benavides] si no se construye la sétima estación, que es la de San Marcos”, detalló.

Se requiere la firma de una nueva adenda

Verónica Zambrano dijo que es necesaria la firma de una nueva adenda del contrato de concesión de la Línea 2 debido a que el cronograma de la adenda actual ha vencido.

“Una nueva adenda al contrato de toda la construcción de la Línea 2 del Metro sí es necesaria. Porque no tenemos los cronogramas sincerados, ya con el tema de la pandemia y con los atrasos de la entrega de terrenos, nosotros hemos salido del cronograma que se pactó en 2018 en la adenda 2″, sostuvo.

“Ese cronograma ya está fuera; según ese cronograma ya deberíamos haber terminado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es volver a sincerarlo”, añadió la funcionaria.