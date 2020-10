Conforme a los criterios de Saber más

El Ejecutivo promulgó el jueves el decreto sobre las nuevas medidas por el COVID-19 en el país. Sin embargo, ¿qué piensan al respecto la Asociación de Municipalidades del Perú y la Asamblea Nacionales de Gobiernos Regionales? El Comercio entrevistó a los representantes de estas dos grandes instituciones. Sus puntos de vista en las siguientes líneas.

No obstante, antes de conocer las opiniones de los representantes de ambas organizaciones, es importante señalar que el mencionado decreto establece medidas para el uso de las playas, la reapertura de las iglesias, la reanudación del servicio de transporte internacional de pasajeros vía terrestre, con la reapertura de las fronteras; y los deportes al aire libre [Ver infografías]

También es importante saber que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se reunirá hoy con los burgomaestres del litoral para coordinar las acciones, a fin de cumplir con el decreto. Uno de los puntos que abordarán será solicitarle más presupuesto al Ejecutivo.

“Muchos de ellos [los alcaldes] me han dicho que no tienen las posibilidades de fiscalizar. Nosotros como municipalidad metropolitana queremos ofrecer manos para fiscalización en algunos puntos donde haya necesidad, donde no se tenga esa capacidad. También organizarnos para pedir presupuesto al Gobierno central para esta fiscalización”, señaló ayer en RPP.

Además, Muñoz ha manifestado algunas observaciones al decreto. Una de estas es por haberse restringido el uso de las playas solo de viernes a domingo y porque el dispositivo deja en manos de las autoridades locales regular las playas en provincias.

Infografía: Antonio Tarazona

AMPE: DE ACUERDO CON EL DECRETO, PERO LE PREOCUPA LOS BALNEARIOS DEL SUR

El presidente de la Asociación de Municipalidad del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, manifestó estar de acuerdo con la norma del Gobierno. Destacó que haya sido emitida antes de que empiece la temporada de verano.

“Felicito que el Gobierno lo haya hecho ahora, a dos meses de la temporada de verano. Eso nos da la posibilidad de analizar, debatir y reflexionar [sobre las medidas que se han instaurado], y no llegar al momento [la estación de verano] y recién entonces adoptar medidas contraproducentes”, expresó.

No obstante, el también alcalde del distrito de la Molina indicó que lo que sí le preocupaba era la situación de los distritos del litoral y, en particular, del sur chico, cuya actividad económica se centra sobre todo en la temporada de verano, con la visita de los bañistas a sus playas.

Agregó que los alcaldes de los balnearios del sur como Punta Negra, San Bartolo, Pucusana le han manifestado que el 40% de la población de estas localidades vive de la temporada de verano.

Frente a ello, indicó que llegado el momento, se podría “verificar si estas poblaciones se encuentran en estado de vulnerabilidad, si han sido beneficiadas con un bono o tal vez darles un bono excepcional, toda vez que no van a poder realizar su actividad económica histórica, porque ya no va a haber esa afluencia de veraneantes en aquellas zonas, o tal vez se les restringa, dependiendo de la dinámica del COVID-19”.

Sin embargo, agregó que esta no era la situación de los distritos de la Costa Verde, “porque no hay una población grande que viva económicamente de eso [temporada de verano]”.

El permitir ahora el ingreso a las playas de lunes a jueves y restringir el acceso los demás días "es tan acertado", afirma Paz de la Barra. Agrega que la situación por la pandemia es dinámica, por lo que "tenemos que probar decisiones" sobre la base de la experiencia y los estudios de investigación. (Foto: GEC)

Para controlar el aforo en las playas, y así cumplir con el decreto del Gobierno, un grupo de alcaldes planea solicitar más recursos al Ejecutivo, como se indicó al inicio de esta nota. Al respecto, el presidente de la AMPE señala estar en desacuerdo con esto; él es de la idea de que se debe reubicar en las playas a los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas.

“Va a llegar el verano y mucha población se va a trasladar, por un tema cultural, a las playas, no va a haber tanta necesidad de tener a tantos policías o miembros de las Fuerzas Armadas en las zonas urbanas; entonces se les puede trasladar a la Costa Verde”, argumenta.

“Ya tenemos a los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas bien entrenados durante todos estos meses de pandemia. Nos es momento de pedirle plata al Ministerio de Economía y Finanzas, es momento de juntarnos, trabajar políticas colaborativas sobre las experiencias que hemos tenido. No estoy de acuerdo con mayores recursos porque el perfil del fiscalizador que vamos a contratar con ese recurso extraordinario no va a cubrir nuestra necesidad porque no están preparados”, agrega.

Infografía: Antonio Tarazona

ANGR: DE ACUERDO CON QUE GOBIERNO LES PERMITA REGULAR EL USO DE LAS PLAYAS

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Servando García Correa, dijo estar de acuerdo con que el Ejecutivo, salvo la región Lima y el Callao, haya dejado bajo la responsabilidad de las autoridades locales la regulación de las playas, pues ello les permitirá “instalar nuestro sistema de acuerdo a la realidad de cada región”.

“Vamos a generar las directivas internas, a través del equipo técnico de la ANGR, para que cada gobernador, de acuerdo a la realidad de sus región, empiece a reactivar las playas, sobre todo donde se realiza este tipo de turismo [se refiere a la visita masiva de veraneantes en los balnearios]”, señaló.

En el caso puntual de Piura, del cual él es gobernador, señaló que, a fin de ponerse de acuerdo sobre el protocolo y las medidas de control en las playas, junto con sus funcionarios de Salud y de Turismo, solicitará una reunirá en los próximos días con los alcaldes de Talara, Paita y Sechura, asimismo con los burgomaestres de los distritos que reciben turistas en verano.

“Vamos a trabajar de manera coordinada con las municipalidades, porque ellas cuentan con serenazgo, que nos va a ayudar, y nosotros vamos a desplazar puestos COVID hacia las playas que tienen mayor cantidad de gente, para que puedan realizar el control respectivo desde el punto de vista sanitario de la pandemia [testeos]”, refirió

García dijo que Piura cuenta con 18 puestos COVID y que alrededor de la mitad planeaba trasladarlos desde las zonas urbanas donde se encuentran hacia playas como Mancora, Vichayito, Punta Veleros, Colan y El Ñuro. Junto a estos puestos, también dijo que movilizaría a los equipos de respuesta rápida por el coronavirus.

El gobernador Servando García señala que coordinará con los alcaldes para reabrir gradualmente las playas de Piura. (Foto: Cesar Campos/ GEC)

El gobernador refirió que evaluará el sistema implementado en Lima y el Callao para las playas, en el que se establece que de lunes a jueves las personas pueden ingresar a estos lugares, pero el resto de días solo lo pueden hacer para realizar deportes acuáticos.

“Piura [en comparación a Lima y el Callao] son realidades diferentes, por el clima, por los días de visitas, generalmente acá la gente visita las playas los fines de semana, sábado y domingo; el resto de días, en menor cantidad; tenemos que valorar estos temas, pero vamos a priorizar el tema de la salud, sin dejar de lado la mirada de reactivación de turismo”, expresó.

Finalmente, sobre la reanudación gradual del servicio transporte internacional de pasajeros y la reapertura de las fronteras terrestres, manifestó estar de acuerdo.

“Vamos a llevar los equipos para que controlen el ingreso de personas de otros países. Nosotros tenemos, sobre todo, ingreso de hermanos ecuatorianos; y coordinaré con el gobernador de Tumbes [Wilmer Dios Benites] para ver el tema de emigrantes venezolanos y colombianos, que son los que mas vienen a nuestra región”, indicó.

Infografía: Antonio Tarazona

TE PUEDE INTERESAR