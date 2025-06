El flamante terminal cuenta con un amplio estacionamiento, con zonas diferenciadas de parqueo. Precisamente, ha llamado la atención la existencia de espacios exclusivos de recojo y desembarque para usuarios de los aplicativos Uber y Cabify.

Mapa en la web 'Nuevo Jorge Chávez'

A través de videos publicados en redes sociales, se observa que algunos espacios de estacionamiento han sido pintados con los colores y el logo de la iconografía de Cabify.

Sorprendentemente, este hecho ha motivado el rechazo del sindicato de choferes profesionales de taxis amarillos (Sigtap), que ha enviado una carta a David Hernández Salazar, presidente de la ATU, en la que exige respuestas.

¿Cuáles son los cuestionamientos del sindicato de choferes profesionales?

El Sigtap sostiene que existe una “incongruencia en la habilitación de espacios físicos como paraderos para las empresas Uber y Cabify”. “Estos puntos de concesión de otorgamientos de espacios de forma irregular, bajo conceptos que a la fecha no se han determinado, se intenta justificar un paradero fuera de las actuales concesiones para el servicio de taxi dentro del nuevo terminal aeroportuario, que consideramos excluyentes y discriminatorios ante operadores formales de taxi, al igual que la infografía en las propias instalaciones del nuevo terminal”, se lee en la carta.

ALERTAMOS IRREGULARIDAD NUEVO AEROPUERTO "UBER - CABIFY

TERCERIZAN SERVICIOS POR NO CONTAR CON AUTORIZACIÓN DEL ATU" TERCERIZAN CON CONDUCTORES Y NO CON EMPRESAS ¿QUIEN ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER HECHO?@tenoriopedro @eldiarionegro @cevalenzuelav @mabel_huertas pic.twitter.com/pNh6hzFCTM — Edgar Pando (@pando_edgar) May 29, 2025

Por otro lado, cuestiona la responsabilidad de las empresas de los mencionados aplicativos sobre la integridad de los pasajeros, pues asegura que “no tienen ningún registro, ni autorización alguna de la ATU para operaciones de traslados o de tercerización con operadores formales a fin de eximirse de responsabilidades ante cualquier hecho de inseguridad ciudadana, accidentes o de cualquier otro tipo legal o penal que se puede generar en un trayecto”.

“El usuario pasajero está siendo sorprendido en su buena fe ante anuncios dentro de las mismas instalaciones del nuevo terminal aeroportuario, generando una falsa seguridad avalada por la misma concesionaria Lima Airport Partners (LAP) y Ositran, vulnerando el derecho a una información oportuna y sujeta a derecho (...) Esperamos en las siguientes horas información sobre las acciones a tomar ante por el riesgo inminente de miles de pasajeros”, afirma el Sigtap.

¿Por qué el Sigtap sostiene que Uber y Cabify tercerizan el servicio de taxi?

Como parte de su labor de regular el servicio de taxi en la capital, la ATU establece reglamentos para la formalización y autorización de conductores y vehículos para el servicio de taxi bajo dos modalidades.

Taxi independiente : los conductores son personas naturales y se les solicita que tramiten una habilitación con sus datos ante la autoridad. Además, su vehículo debe contar con casquetes, cintas retro reflexivas y color amarillo. Las placas de las unidades deben ser blancas con franja amarilla para identificarlas como transporte público de taxi.

: los conductores son personas naturales y se les solicita que tramiten una habilitación con sus datos ante la autoridad. Además, su vehículo debe contar con casquetes, cintas retro reflexivas y color amarillo. Las placas de las unidades deben ser blancas con franja amarilla para identificarlas como transporte público de taxi. Taxi ejecutivo: corresponde a empresas autorizadas por la ATU que tienen una flota. También se les exige una habilitación para el conductor y el vehículo. La diferencia con los taxis independientes es que los coches no necesariamente deben ser de color amarillo, ya que la empresa puede escogerlo al momento de autorizarse.

Fila de taxis independientes en Miraflores. (Foto: Gobierno del Perú)

Empresas como Cabify o Uber son responsables del servicio de intermediación que realizan entre dos tipos de usuarios: pasajeros que necesitan de un servicio de transporte y conductores que los ofrecen. En consecuencia, no son empresas de taxi.

El reglamento de la ATU precisa que todo aquel que brinde el servicio de taxi debe contar con títulos habilitantes e identificación, independientemente de su modalidad de contratación.

La carta del Sigtap reitera con frecuencia que existe una “tercerización de las autorizaciones de las empresas de taxi”. En declaraciones para El Comercio, Edgar Pando, vocero del sindicato, aseguró que Uber y Cabify utilizan a conductores registrados en empresas de taxi ejecutivo para tercerizar sus autorizaciones y servicios para el traslado de pasajeros.

“Estas empresas aseguran ser solo plataformas de intermediación de transporte de ciudadanos. Al no ser operadores autorizados por la ATU, no se van a hacer responsables legal ni penalmente de robos, crímenes, pérdidas o cualquier hecho que ocurra durante el trayecto; lo indican en sus términos y condiciones. Se está privando al usuario de que conozca quién es responsable de su seguridad y de informales correctamente que las empresas de las aplicaciones no son empresas de taxi ”, sostuvo.

Pando también afirmó que si un conductor registrado ante la ATU como parte de una empresa de taxi ejecutivo es sancionado legalmente mientras realiza un servicio con Cabify o Uber, la compañía también puede recibir una sanción, pero no las empresas de aplicativos al no estar fiscalizadas por la ATU.

“Por eso pedimos que la ATU se pronuncie e informe con claridad a los ciudadanos que quieran llegar o retirarse del aeropuerto que el tipo de servicio que ofrecen Uber y Cabify no se da dentro del marco legal, porque no son empresas registradas ante la ATU”, subrayó el representante.

Respuesta de Cabify Perú

Cabify Perú comunicó su respuesta a El Comercio a través de un escrito. “Los aeropuertos más grandes y modernos del mundo cuentan con espacios diferenciados para servicios de movilidad privada por aplicativo, como Cabify, y para taxis tradicionales. El Perú está siguiendo una tendencia global. Los peruanos y los visitantes merecen una experiencia de movilidad mucho mejor, con los filtros rigurosos de validación de usuarios, la trazabilidad total de los viajes en tiempo real y los más altos estándares de calidad que Cabify aplica”, comunicó la empresa.

Por su parte, la Dirección de Fiscalización de la ATU indicó a El Comercio que no se pronunciará formalmente ante la carta enviada por el Sigtap.

¿Cuánto costará el estacionamiento para autos privados?

La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) informó a El Comercio que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), ha formalizado las nuevas tarifas para el estacionamiento de vehículos ligeros en el renovado Jorge Chávez.

Esto responde al aumento de la capacidad del nuevo aeropuerto, que tiene un área de 270 mil metros cuadrados; el terminal que todavía opera tiene 90 mil metros cuadrados. Además, se instalarán cámaras de seguridad de última generación para la vigilancia de los vehículos.