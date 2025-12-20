Nuevo hábeas corpus busca eliminar peaje en La Molina y otros dos en Lima: las claves de la demanda y lo que podría ocurrir

🚨ÚLTIMO. @rlopezaliaga1

conseguido el 1er objetivo:

liberar los peajes de @RutasDeLima. Ahora le ponemos punche al 2do objetivo: liberar el cobro del peaje de #SeparadoraIndustrial a cargo de @LimaExpresa por las mismas razones: corrupción…👀👇 pic.twitter.com/OZLycMpIUg — WILBER MEDINA B (@wilbermedinab) December 8, 2025

Medina también es abogado de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, y ha sido abogado de la Municipalidad de Lima (MML) en distintos casos legales durante la gestión actual. Ramón Pairazaman, el otro representante de Rutzke en el proceso, ha anunciado en sus redes sociales su candidatura al Senado por Renovación Popular. Además, fue quien presentó el habeas corpus que derivó en la suspensión del peaje de Puente Piedra el año pasado.

Medina conversó con El Comercio y sostuvo que el peaje de Separadora Industrial afecta la libertad de tránsito, porque no cuenta con una vía alterna. “El peaje es ilegal, porque viola la libertad de tránsito al no tener una ruta alterna, como lo exige la Ley 15773. El contenido de la norma fue analizado por el Tribunal Constitucional (TC) para suspender el peaje de Puente Piedra en la Panamericana Norte, porque tampoco tenía ruta alterna”, expresó.

Medina también considera que el juez del caso contra el peaje de Separadora Industrial debe tomar como precedente la suspensión del cobro en las casetas de Villa y Punta Negra de la Panamericana Sur, a cargo de la empresa Rutas de Lima.

Peaje de Separadora Industrial, cerca al cruce de la avenida homónima con la Vía de Evitamiento. Foto: Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

Cabe recordar que, el pasado octubre, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac declaró fundado el hábeas corpus interpuesto por la Municipalidad de Santa María del Mar contra Rutas de Lima por vulneración al derecho a la libertad de tránsito. “Lo que se replicó en el sur ahora se está replicando en Separadora Industrial”, señaló el abogado procesalista.

-Lima Expresa responde-

Adrián Simons, abogado de Lima Expresa, declaró a este Diario que la medida contra el peaje de Separadora Industrial representa “ un uso indebido del sistema judicial ”, porque existen dos hábeas corpus que tenían el mismo objetivo y fueron declarados improcedentes .

En el 2019, la Municipalidad de La Molina presentó un hábeas corpus para solicitar el retiro de las estaciones del peaje mencionado. En febrero del 2021, el caso fue concluido con una resolución definitiva del CSJLE que declaró improcedente la demanda y una resolución interlocutoria del TC, que estableció que la demanda no pretendía la defensa de un derecho constitucional, sino cuestionar los términos del contrato de concesión. También, indicó que existen vías alternas al peaje de Separadora Industrial. En el 2022, el municipio presentó otro hábeas corpus que pretendía legalizar un acceso que evadía el pago del peaje. El caso fue declarado improcedente en mayo del 2023. La comuna buscó defender el hábeas corpus con un interdicto, que tampoco procedió.

Por lo tanto, Simons manifestó que el juez del caso reciente contra el peaje de Separadora Industrial debería considerar estas decisiones como precedentes.

“Vamos a contestar, en los términos correspondientes, que este habeas corpus no tiene sustento, no tiene contenido constitucional y es una instrumentalización del sistema de justicia de la Municipalidad de Lima y sus allegados con fines políticos. Es un abuso procesal”, aseveró Simons.

Fuente Lima: Expresa

Lima Expresa también afirma que los vecinos de La Molina siempre han contado con vías gratuitas alternas al peaje de Separadora Industrial. Una de ellas consiste en doblar por la Vía de Evitamiento hacia la Av. Palmeras, seguir por el Jr. José Antonio, doblar hacia la calle Los Bananos e ingresar por la Av. Los Frutales a la Av. Separadora Industrial. La otra en el Arc y la de la MML reciente también.

—Opinión de expertos—

Juan José Cardenas, abogado experto en infraestructura y socio de Damma Legal, sostiene que las declaraciones de improcedencia del TC y la CSJLE, que reconocieron la existencia de vías alternas al peaje de Separadora Industrial, “reducen significativamente la posibilidad de procedencia constitucional del hábeas corpus” . En consecuencia, considera que el juez del caso debería priorizar dichos procesos como precedentes.

“Ignorar el criterio del TC atentaría directamente contra la seguridad jurídica. Considero que el hábeas corpus debería desestimarse”, comentó.

Carlos Manuel Arévalo, abogado tributarista y docente de la Universidad de Lima, también cree que es probable que la CSJLE dé la razón a Lima Expresa por los antecedentes en su jurisdicción. Adicionalmente, detalló que una vía alterna no necesariamente debe pasar por la misma vía donde se encuentra un peaje. “Puede conformarse por otras vías o calles que lleven a los conductores al mismo destino. La ruta alterna debe tener buenas condiciones”, afirmó.

Así también, en el caso de que el hábeas corpus elimine el peaje de Separadora Industrial, Arévalo indicó que la MML deberá administrar el mantenimiento de la vía concesionada y los servicios de emergencia de sus usuarios. “Lo normal es que esto se financie con el cobro de un peaje. De lo contrario, deberá financiarse con el presupuesto destinado al mantenimiento de vías, a través de una transferencia de partidas, que saldrá de los tributos que pagan los ciudadanos”, explicó.

Demandantes buscarán que otros peajes también sean eliminados

Por otra parte, Medina aseguró a este Diario que si el hábeas corpus de su representado tiene éxito, luego presentarán otras medidas para suspender el cobro del peaje de Ramiro Prialé y de Santa Anita, concesionados también a Lima Expresa.

“Tampoco tienen rutas alternas. Ese sería nuestro tercer objetivo. Pero primero esperaremos a que se resuelva el caso de Separadora Industrial”, declaró.

Peaje de Ramiro Prialé. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC / JOEL ALONZO