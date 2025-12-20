José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Escucha la noticia

00:0000:00
Nuevo hábeas corpus busca eliminar peaje en La Molina y otros dos en Lima: las claves de la demanda y lo que podría ocurrir
Resumen de la noticia por IA
Nuevo hábeas corpus busca eliminar peaje en La Molina y otros dos en Lima: las claves de la demanda y lo que podría ocurrir

Nuevo hábeas corpus busca eliminar peaje en La Molina y otros dos en Lima: las claves de la demanda y lo que podría ocurrir

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Corte Superior de Justicia de Lima Este (CSJLE) ha admitido a trámite un habeas corpus, presentado por Sigfrido Rutzke Quiñe, que busca eliminar el cobro del peaje de Separadora Industrial en La Molina, concesionado a Lima Expresa. “Conseguido el primer objetivo, liberar los peajes de Rutas de Lima, ahora le ponemos punche al segundo objetivo: liberar el cobro del peaje de Separadora Industrial”, publicó en X Wilber Medina, uno de los abogados de Rutzke en el procedimiento.

TAGS