Esta semana, Rosa Castro Ventura, enfermera de 38 años, y Alejandra Landers, arquitecta de 26, fallecieron después de varios días de agonía. Ambas recibieron el suero defectuoso elaborado en las instalaciones de Medifarma, en Ate, durante diciembre del año pasado. A la fecha, la Fiscalía de Santa Anita investiga a los responsables.

En una entrevista exclusiva con Punto Final, Gamarra —quien se presentó voluntariamente ante la DIRINCRI para cumplir con una orden de detención preliminar— negó haber estado en la clandestinidad y aseguró que no tenía conocimiento del daño que causaría el producto.

“No fue mi intención, no tuve conocimiento del daño que causaría dicho producto y producto que no sabía de ese daño. Nunca trabajé a mi propia voluntad querer alterar algo, fue una segunda opción que di en mi entrevista con los abogados y que hasta ahora me quieren hacer sentir como un asesino la cual no tienen idea ellos de cómo se trabaja en la sección", declaró.

Suero defectuoso de Medifarma ha causado la muerte de algunos pacientes. Foto: Andina

El exanalista también reveló fallas en el equipo utilizado para analizar el lote defectuoso. Según dijo, este presentaba errores frecuentes y era de conocimiento de su jefa directa.

“El equipo donde analizamos cloruros… venía produciendo errores, como fallas en la red, como saturación del electrodo, fuga del titulador, en la bureta con el que se titulaba el suero entonces no solo mi persona sino todos los analistas que pasaban por el equipo siempre al detectar un valor mal en su resultado repetían el análisis", explicó.

“Ese equipo se ha malogrado muchas veces y hasta lo han armado como un rompecabezas, porque ya no existen repuestos. Ese equipo está armado hoy con una nueva tarjeta, por esa razón es que ya no funciona la bomba de lavado”, añadió.

Gamarra también aseguró que no fue el único en incumplir el protocolo.

“Yo con lo poco que tengo con lo poco que sé, voy a demostrar que no solo yo he violado el protocolo sino toda la sección", afirmó.

El lote 2123624, señalado como defectuoso, fue producido el 13 de diciembre de 2024. Días después pasó al área de control de calidad, donde Gamarra lo analizó. Pese a obtener valores no conformes, no reportó el resultado a su jefa de turno, Evelyn Chura.

Suero mortal de Medifarma cobra su séptima víctima

Alejandra Landers Carpio, una arquitecta de 26 años, falleció este viernes 18 de abril tras estar un mes en coma luego de recibir suero fisiológico contaminado en la clínica Sanna de San Borja. La joven había ingresado por una gripe fuerte y fue diagnosticada con muerte cerebral poco después de ser atendida. Su familia denunció penalmente a la clínica y a Medifarma por lesiones culposas agravadas.

Alejandra Lander había acudido a clínica para tratarse una gripe. (Redes)

Con su fallecimiento, ya son siete las personas que han muerto por el lote defectuoso de suero de la farmacéutica. Un día antes, Rosa Lidia Castro Ventura, enfermera de 38 años, también murió tras semanas de complicaciones en la misma clínica. La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades.