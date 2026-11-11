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Resumen

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El conversatorio organizado por Adium Perú y El Comercio permitió que los especialistas del sector compartan conocimientos, experiencias y perspectivas de esta enfermedad crónica. (Foto: Antonio Melgarejo - El Comercio)
El conversatorio organizado por Adium Perú y El Comercio permitió que los especialistas del sector compartan conocimientos, experiencias y perspectivas de esta enfermedad crónica. (Foto: Antonio Melgarejo - El Comercio)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Sergio Merino Sánchez

El avance de la obesidad en el Perú y el estigma que enfrentan quienes la padecen fueron los ejes centrales del conversatorio La obesidad no viene sola, organizado por Adium Perú, con el apoyo de El Comercio, el último martes 10 de noviembre en las instalaciones del hotel Pullman, en el distrito de San Isidro. El encuentro reunió a destacados especialistas de la medicina, quienes compartieron información y reflexiones sobre esta enfermedad crónica.

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