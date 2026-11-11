El avance de la obesidad en el Perú y el estigma que enfrentan quienes la padecen fueron los ejes centrales del conversatorio ‘La obesidad no viene sola’, organizado por Adium Perú, con el apoyo de El Comercio, el último martes 10 de noviembre en las instalaciones del hotel Pullman, en el distrito de San Isidro. El encuentro reunió a destacados especialistas de la medicina, quienes compartieron información y reflexiones sobre esta enfermedad crónica.

La mirada de los especialistas coincidió en que no se trata de un problema estético que deba subestimarse, sino de una enfermedad silenciosa que gana cada vez más terreno en la sociedad, en parte debido al desconocimiento de sus efectos nocivos para la salud y de sus consecuencias en la calidad de vida.

El evento comenzó con las palabras de bienvenida de la directora médica de Adium Perú, Samira García Hirsh, quien destacó la importancia de generar espacios de conversación que permitan conocer diferentes perspectivas sobre esta enfermedad crónica, compleja y multifactorial.

“Tenemos que reconocer lo importante que va a ser tener un manejo integral de la enfermedad, y por eso necesitamos una mirada amplia. Esa es la razón de estar aquí, de esta convocatoria, de poder tener un espacio donde vamos a compartir conocimientos, experiencias, perspectivas. Esto nos va a permitir a nosotros encontrar justamente esas oportunidades de colaboración para saber cuáles son esas brechas que hoy no nos permiten tener esa salud más inclusiva, y no solo a nuestros pacientes, sino a toda la población peruana en general”, apuntó.

Samira García Hirsh fue la anfitriona del conversatorio ‘La obesidad no viene sola’. (Foto: Antonio Melgarejo - El Comercio)

La jornada continuó con la exposición del doctor Luciano Poggi Garland, especialista en cirugía general y laparoscópica de la Clínica Anglo Americana, quien compartió información sobre seguridad en salud y la importancia de tomar decisiones informadas frente a una enfermedad que conlleva diversos riesgos para los pacientes.

“La agenda del día de hoy es entender un poco la obesidad y el apetito como síntoma, que creo que es la raíz de entender que esto es un problema médico. Además, la importancia de escoger un buen medicamento. Creo que es ahí donde yo me enfrasco mucho y siempre estoy dispuesto a hablar con colegas. Hace tres años fui parte del Comité de Ética del Colegio Médico del Perú y creo que, si bien tratamos todos los médicos de hacer las cosas de manera correcta, tenemos problemas dentro de nuestro medio. Justamente la idea no es señalar, la idea es educar y aprender todo para generar un espacio mejor para nuestros pacientes”, destacó el especialista.

“La obesidad es una enfermedad que va de la cabeza a los pies: cefalea, migrañas, dolor de cuello, problemas de visión, apnea del sueño, problemas cardiovasculares, diabetes, reflujo gastroesofágico, problemas en la vesícula, problemas articulares en la cadera, en los tobillos, en diferentes partes del cuerpo. Estamos hablando de un montón de enfermedades y ni siquiera mencionaba los cánceres, sobre todo hormonales, ovarios, mama. Una mujer que tiene cáncer de mama, deberían de decirle no solamente que haga su chequeo, sino que el peso es un factor riesgo para recurrencia, el peso es un factor riesgo para tener más cáncer de mama, y muchas veces este comentario no pasa”, añadió Poggi Garland.

Asimismo, el especialista compartió cifras sobre el problema de los medicamentos falsificados: el 30% de los medicamentos comercializados en América Latina son falsificados. En esa misma línea, uno de cada diez productos médicos en países de ingresos bajos y medios es de calidad subestándar o falsificado. Una cifra especialmente preocupante es la de un reporte que atribuye un millón de muertes anuales a los medicamentos falsificados en todo el mundo.

El doctor Luciano Poggi Garland es specialista en salud metabólica y tratamiento integral de la obesidad. (Foto: Antonio Melgarejo - El Comercio)

Obesidad y salud integral: perspectivas para una respuesta compartida

La moderación del conversatorio ‘La obesidad no viene sola’ estuvo a cargo del periodista Mario Cortijo Escudero, jefe de Proyectos de Marca de El Comercio, quien condujo el diálogo junto a Víctor Zamora Mesía, especialista en salud pública; Aníbal Velásquez Valdivia, médico epidemiólogo; y Jorge Tupayachi Cruz, vicepresidente de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis (APOA).

La obesidad plantea desafíos que trascienden el ámbito individual. Su impacto en la calidad de vida y su relación con distintas enfermedades hacen necesario fortalecer una respuesta integral, que involucre a profesionales de la salud, instituciones y diversos sectores de la sociedad.

Sepa más Esta conversación nos recuerda que avanzar hacia una atención integral de la obesidad requiere sumar esfuerzos, articular capacidades y, sobre todo, poner a las personas en el centro de nuestras decisiones. La obesidad es una enfermedad crónica que requiere información clara y confiable para comprender sus causas, riesgos y alternativas de abordaje. En ese sentido, promover decisiones informadas es clave para proteger la salud y el bienestar de las personas.



Durante su intervención, el doctor Jorge Tupayachi Cruz cuestionó que la clasificación de la obesidad todavía se realice a partir del peso y el índice de masa corporal, pues considera que se trata de “un inadecuado modo de estadiar a un paciente, porque solamente considera el peso y la talla”. En esa línea, remarcó que la obesidad se define por el incremento de la grasa corporal.

“La obesidad es una enfermedad crónica, recurrente, de difícil manejo, por eso estamos aquí reunidos. Y concretamente se evidencia tanto desde la infancia, en edades medianas, en el adulto y en edades mayores, acompañada de enfermedades asociadas cardiometabólicas, que es el gran problema. No es solamente la obesidad como enfermedad, sino las complicaciones que trae”, apuntó.

Jorge Tupayachi Cruz, médico experto en obesidad y enfermedades cardiometabólicas. (Foto: Antonio Melgarejo - El Comercio)

Por su parte, Víctor Zamora Mesía explicó por qué la obesidad constituye un problema de salud pública y cómo afecta la calidad de vida de los peruanos. También advirtió sobre el avance de esta enfermedad en una sociedad que, en muchos casos, todavía está desinformada sobre sus consecuencias, pese a que su atención debe ser una prioridad tanto para el sector médico como para las autoridades.

“Nosotros hemos hecho un estudio gobierno en el cual, con la data que se tiene disponible en el país, hemos capturado cerca de 600.000 años de vida saludable que se pierde en el país por el impacto que tiene la obesidad en la calidad de vida de la persona... en la diabetes, en los problemas y el resto de la afectación que tiene”, dijo el especialista.

“El segundo tema que afecta a la salud pública es el económico porque impacta en los ingresos de las personas. El sistema de salud tiene la obligación, no solamente de responder frente a la enfermedad, y la posibilidad de morir, sino también de proteger que las personas no empobrezcan por razón de enfermar, y si las personas por la obesidad tienen una múltiple carga de enfermedad, termina afectando su bolsillo y llevándolos a la pobreza”, añadió Zamora Mesía.

El doctor Víctor Zamora fue Ministro de Salud en el 2020. (Foto: Antonio Melgarejo - El Comercio)

Finalmente, fue el turno del doctor Aníbal Velásquez Valdivia, quien abordó el papel del Estado en la prevención y atención de esta enfermedad crónica. Durante su intervención, el especialista advirtió sobre el crecimiento sostenido de los casos y las dificultades que podría enfrentar el sistema de salud para responder a esta problemática en el futuro.

“El problema no es solamente la obesidad, el problema es el exceso de peso, porque el exceso de peso ya tiene consecuencias en 25 enfermedades. Esto va a seguir creciendo, o sea, quiere decir que es insostenible lo que se ve en el futuro. El sistema de salud no podría manejarlo”, advirtió.

“La política estaba muy enfocada en la prevención; sin embargo, no ha sido efectivo porque vemos que esto sigue creciendo. La prevención, básicamente, ha estado enfocada en hacer recomendaciones a la población para que pueda tener una alimentación saludable, y una vida más saludable haciendo ejercicio. Si estamos viendo que esto está creciendo demasiado, se imaginan cuánto dinero se necesitaría para manejar a todos los obesos que van. Se calcula para 2050, el 50% de la población va a tener obesidad”, finalizó Velásquez Valdivia.