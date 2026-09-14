Las obras para la construcción del Nuevo Óvalo Faucett comenzaron este lunes 14 de setiembre con la puesta en marcha de la primera etapa del plan de desvíos. La intervención se realiza en uno de los principales ejes de conexión entre Lima y el aeropuerto Jorge Chávez, por lo que una de las principales interrogantes es cómo cambiarán los desplazamientos hacia y desde el terminal aéreo durante los trabajos.

Durante esta primera etapa, sin embargo, los carriles principales permanecerán habilitados. Según explicó a El Comercio Luis Felipe Gamarra Quintana, gerente general del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), los trabajos comenzarán únicamente en las vías auxiliares y no afectarán inicialmente los carriles centrales de las avenidas La Marina y Elmer Faucett.

Esto significa que los vehículos que se dirijan hacia el aeropuerto podrán continuar utilizando las vías principales de Elmer Faucett. El transporte público también mantendrá, durante esta fase, sus rutas y paraderos habituales.

El cambio se producirá principalmente para determinados giros y desplazamientos en los alrededores del óvalo. Los conductores que realicen el recorrido Este–Norte deberán desviarse por la avenida Rafael Escardó y continuar por Los Precursores antes de reincorporarse a su recorrido.

Para quienes salen del aeropuerto y se dirigen hacia San Miguel u otros sectores de Lima, INVERMET plantea a Los Precursores y Rafael Escardó como rutas alternativas en caso se genere congestión en las vías principales.

“Tenemos la vía principal, no vamos a modificarla en ese sentido durante esta primera intervención”, señaló Gamarra. El funcionario explicó que los conductores podrán utilizar Escardó para descender hacia La Marina, mientras que quienes se dirijan hacia el Callao tendrán como alternativa la avenida Los Insurgentes.

Por ello, el acceso al aeropuerto Jorge Chávez no será cerrado ni interrumpido durante esta primera fase, aunque los conductores podrían encontrar modificaciones en los recorridos próximos al óvalo y una mayor carga vehicular en las vías utilizadas como alternativas.

La primera etapa comprende aproximadamente 0,5 kilómetros por cada eje vial. Este lunes comenzó la denominada marcha blanca del plan de desvíos y, según INVERMET, las labores de demolición se iniciarán el miércoles. El proyecto del Nuevo Óvalo Faucett demanda una inversión de S/15,2 millones y tiene un plazo de ejecución de 180 días calendario.

INVERMET sostiene que el esquema de desvíos fue diseñado considerando posibles escenarios de congestión. Gamarra indicó que el plan fue trabajado conjuntamente con la entidad y la empresa contratista, además de contar con la participación de la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Trabajo de cierre de vías auxiliares Trabajo de cierre de vías auxiliares por la primera etapa del plan de desvío vehicular por ejecución del nuevo Óvalo Faucett. (Fotos: Diego Aquino). 1 / 5 Trabajo de cierre de vías auxiliares Trabajo de cierre de vías auxiliares por la primera etapa del plan de desvío vehicular por ejecución del nuevo Óvalo Faucett. (Fotos: Diego Aquino). 2 / 5 Trabajo de cierre de vías auxiliares Trabajo de cierre de vías auxiliares por la primera etapa del plan de desvío vehicular por ejecución del nuevo Óvalo Faucett. (Fotos: Diego Aquino). 3 / 5 Trabajo de cierre de vías auxiliares Trabajo de cierre de vías auxiliares por la primera etapa del plan de desvío vehicular por ejecución del nuevo Óvalo Faucett. (Fotos: Diego Aquino). 4 / 5 Trabajo de cierre de vías auxiliares Trabajo de cierre de vías auxiliares por la primera etapa del plan de desvío vehicular por ejecución del nuevo Óvalo Faucett. (Fotos: Diego Aquino). 5 / 5

“El plan ya concibió cualquier eventualidad. Por ende, la situación está manejada. No vamos a tener más problemas de lo que ya puedes ocasionarse un tránsito en un día normal”, afirmó Gamarra para El Comercio.

El funcionario agregó que, durante esta primera etapa, la intervención se concentrará en las vías auxiliares y que los carriles principales continuarán funcionando. INVERMET prevé que la primera etapa de la obra concluya en un plazo de 180 días, tras completar las distintas fases de intervención previstas para el óvalo.

Experto advierte que congestión podría trasladarse a Escardó y Los Insurgentes

El ingeniero civil Mario Candia, especialista en ingeniería de tráfico, diseño vial urbano y seguridad vial, cuestionó el impacto que podrían tener los desvíos sobre las avenidas Rafael Escardó y Los Insurgentes, al considerar que ambas ya presentan problemas de congestión. Aunque señaló que las rutas escogidas por INVERMET son alternativas naturales para desviar el tránsito, sostuvo que se debería haber previsto mejoras en las intersecciones que recibirán el nuevo flujo vehicular. “Si reduces capacidad, sin duda alguna se va a trasladar la congestión a otro sitio”, afirmó.

Mario Candia, ingeniero civil especialista internacional en ingeniería de tráfico, diseño vial urbano y seguridad vial (Foto: difusión Microfinanzas).

Candia precisó que no ha revisado los estudios de tráfico utilizados para diseñar el plan y, por ello, sus apreciaciones corresponden a una evaluación preliminar. Sin embargo, advirtió que, si no se han realizado intervenciones para mejorar la capacidad de La Marina con Escardó y La Marina con Los Insurgentes, estos puntos podrían registrar una mayor congestión durante la ejecución de la obra.

El especialista también señaló que las mayores afectaciones podrían presentarse en etapas posteriores, cuando sea necesario intervenir las vías principales. En ese escenario, estimó que los conductores podrían afrontar “por lo menos unos 10 a 15 minutos adicionales de demora”.

Nuevo Óvalo Faucett Nuevo Óvalo Faucett: experto advierte riesgos de congestión en las vías previstas como rutas alternas (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 1 / 5 Nuevo Óvalo Faucett Nuevo Óvalo Faucett: experto advierte riesgos de congestión en las vías previstas como rutas alternas (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 2 / 5 Nuevo Óvalo Faucett Nuevo Óvalo Faucett: experto advierte riesgos de congestión en las vías previstas como rutas alternas (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 3 / 5 Nuevo Óvalo Faucett Nuevo Óvalo Faucett: experto advierte riesgos de congestión en las vías previstas como rutas alternas (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 4 / 5 Nuevo Óvalo Faucett Nuevo Óvalo Faucett: experto advierte riesgos de congestión en las vías previstas como rutas alternas (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 5 / 5

Para Candia, un plan de desvíos no debería limitarse a solo colocar señalización, sino que debe incluir un estudio de capacidades y medidas para facilitar los nuevos movimientos vehiculares. Entre estas mencionó modificaciones en el número de carriles, prioridades de paso y funcionamiento semafórico.

El ingeniero también cuestionó la solución vial definitiva. En su opinión, la construcción de una rotonda en esta intersección no resolvería el problema de tránsito. “El óvalo no va a solucionar esta intersección”, sostuvo en entrevista con El Comercio, y consideró que incluso podría generar nuevos problemas de circulación una vez que haya culminado la obra.