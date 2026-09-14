icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nuevo Óvalo Faucett: experto advierte riesgos de congestión en las vías previstas como rutas alternas (Fotos: Hugo Pérez / GEC).
Nuevo Óvalo Faucett: experto advierte riesgos de congestión en las vías previstas como rutas alternas (Fotos: Hugo Pérez / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

Las obras para la construcción del Nuevo Óvalo Faucett comenzaron este lunes 14 de setiembre con la puesta en marcha de la primera etapa del plan de desvíos. La intervención se realiza en uno de los principales ejes de conexión entre Lima y el aeropuerto Jorge Chávez, por lo que una de las principales interrogantes es cómo cambiarán los desplazamientos hacia y desde el terminal aéreo durante los trabajos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.