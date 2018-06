El aeropuerto Jorge Chávez colapsa por falta de espacio y demoras

En uno de los pasadizos del aeropuerto internacional Jorge Chávez, una mujer con su bebe en brazos espera en el suelo a que salga su vuelo hacia Chiclayo. Su esposo, Néstor, cuenta que debían embarcar a las 5:30 a.m., pero la cola de taxis en el terminal aéreo no les permitió llegar a tiempo. “Estuvimos más de veinte minutos atracados para llegar de la calle a la puerta del aeropuerto. No podíamos bajarnos y caminar porque teníamos al bebe y las maletas”, dice.



Aunque llegaron solo cinco minutos después del límite para el check in, la aerolínea les dijo que ya no podían abordar porque no les alcanzaría el tiempo para superar las colas y controles. Debido a la congestión y alta demanda de viajes, les reprogramaron el vuelo para las 7:15 p.m. de ese mismo día. En un aeropuerto como el Jorge Chávez, que en el 2017 recibió a más de 20,6 millones de pasajeros (fue construido para atender a 10 millones de usuarios al año), llegar “con el tiempo justo” ya no es suficiente.

El incremento de la demanda ha puesto al límite la capacidad del principal terminal aéreo del país. Por esta razón, pese a que en el 2017 recibió el premio al mejor aeropuerto de Sudamérica, en base a encuestas de pasajeros, su funcionamiento se ha vuelto deficiente. Su infraestructura ha colapsado.

Según las últimas mediciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), varias áreas no cumplen los niveles de servicio óptimo. En el check in, los controles de seguridad y migraciones, el tiempo de espera de los pasajeros es superior al parámetro exigido. Además, según el reporte, los espacios en las salas de embarque son demasiado pequeños y en los hall de espera no hay asientos suficientes para los usuarios y sus familias.

La Superintendencia Nacional de Migraciones indica que en horas punta (de 5 a 8 a.m. y de 5 p.m. a 12 p.m.) se forman largas colas debido a que atienden hasta siete vuelos a la vez. Los usuarios esperan hasta 19 minutos, nueve más de lo estipulado por Ositrán.

Para facilitar los controles, Migraciones informa que a partir del 17 de julio pondrán en funcionamiento 12 puertas electrónicas (e-gates) adicionales que permitirán chequear a los pasajeros en pocos segundos. Estos equipos se sumarán a las seis e-gates ya existentes.

—Déficit de espacio—

También se han reportado deficiencias en las operaciones de vuelo. Según Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, en las horas punta hasta siete aviones pueden estar en cola para salir. Esta congestión genera retrasos de hasta 40 minutos en los vuelos. “Existe déficit de espacio no solo para que aparquen las naves, sino para que circulen los vehículos que llevan combustible o trasladan equipaje”, señala.

Para Francisco Jaramillo, gerente de Supervisión y Fiscalización de Ositrán, estos problemas se deben a limitaciones de espacio. “Mientras no se habilite la ampliación del aeropuerto, que incluye un nuevo terminal y pista de aterrizaje, la congestión y molestias de los usuarios continuarán”, añade. 

LAP adquirirá buses y fajas para equipaje

Aún esperan terrenos para la ampliación

Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto, informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aún no ha entregado todos los terrenos para construir la ampliación del terminal. En marzo pasado, debía culminar el proceso. “Las razones de la demora en la entrega están vinculadas principalmente al de saneamiento de tierras”, dijo LAP.

Este Diario consultó al MTC sobre la nueva fecha de entrega de los predios, pero no obtuvo respuesta.

Por mientras, LAP indica que el MTC firmará un convenio para que la Fuerza Aérea ceda parte de sus terrenos y así se habiliten otros ocho puestos para estacionar aeronaves. Además, este año se adquirirán buses para facilitar el traslado de pasajeros hacia los aviones.

En octubre, operarán otras dos fajas para recoger equipajes de vuelos nacionales.

