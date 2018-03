Aeropuerto: nuevo puente será solo para delegaciones de Panamericanos

Con miras a los Juegos Panamericanos de Lima, que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto del 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que antes de julio del próximo año se instalará un puente temporal que conectará el aeropuerto Jorge Chávez con la avenida Santa Rosa, en el Callao.



Sin embargo, esta estructura sobre el río Rímac, que días atrás se consideró como una nueva ruta de acceso al terminal aéreo, solo será utilizada durante los Juegos por las delegaciones deportivas para dirigirse al circuito de playas por la avenida Costanera. Los demás viajeros seguirán usando la ruta por la Av. Elmer Faucett.

Así lo explicó Alberto Siles, representante del MTC en el Comité Organizador de Lima 2019: “La salida será solo para las delegaciones porque hay una logística particular. Utilizando esta vía de 2,5 kilómetros los únicos cruces complicados son las avenidas Óscar R. Benavides (antes Colonial) y Argentina”.

El funcionario detalló que unas 12 mil personas entre deportistas y personal técnico se beneficiarán con la instalación del puente Bailey. “Esto no va a descongestionar la avenida Elmer Faucett, pero se puede considerar como una alternativa para el futuro. Mientras no se tenga un acceso habilitado para el público, este proyecto no va a ser de utilidad”, agregó.

—La obra al detalle —

Siles explicó a El Comercio que el puente se encuentra en stock y solo se contemplan los costos por la instalación y la apertura de las puertas de salida y otras estructuras temporales.

De acuerdo con el trazo preliminar, la salida por la avenida Santa Rosa cruzará la Av. Argentina y luego se conectará con la Av. Juan Pablo II hasta retomar la Av. Santa Rosa y salir por la Av. Costanera. “No es necesario hacer pistas, la ruta ya existe. Cuando finalicen los Panamericanos se retirará la estructura y se utilizará en algún lugar donde se necesite un puente”, dijo Siles.

Según Lima Airport Partners, recién se habilitará una segunda salida en el aeropuerto cuando culminen las obras de ampliación. Se estima que esto ocurriría en el 2022.