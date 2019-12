Desde hace un mes, el municipio de Chorrillos viene realizando obras en la parte posterior del estacionamiento de la playa Agua Dulce. En el lugar se están construyendo 32 duchas públicas, una pasarela de madera, áreas verdes y se colocará un nuevo gimnasio, pero con nuevas máquinas. Además, se implementarán juegos para niños sobre la arena. La vereda que estaba ubicada en la zona fue demolida y ahora se pondrán adoquines en su lugar. El lunes pasado, la construcción fue paralizada por la gerencia de Fiscalización y Control del municipio de Lima debido a que no contaban con la autorización de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV).

La gerente de Fiscalización y Control del municipio de Lima, Zuleyka Prado, indicó a El Comercio que el municipio de Chorrillos tiene hasta hoy para presentar su descargo. Luego se procede con el informe de instrucción y la resolución de sanción administrativa, la cual que le da 15 días para presentar los documentos, de no ser así recibirían una sanción que es de S/ 4200, informó. “Que pague la multa significa que ellos aceptan la falta y tiene que demoler [la obra]”, precisó.

Entre los años 70 y 80, las obras realizadas en esa zona de balnearios estuvieron enfocadas en ganar terreno al mar. Debido a ello, ahora el objetivo de Plan Maestro de la APCV es mantener el área natural, según indicó la funcionaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). “No se quiere colocar más área de cemento y es lo que ellos están haciendo. Ese proyecto debió ser informado a la APCV para ver si formaba parte del Plan Maestro", sostuvo.

Por su parte, el asesor de alcaldía del municipio de Chorrillos, Hugo Suero, confirmó que ellos estuvieron realizando la obra sin permiso de la APVC. “Ellos no estaban al tanto, es cierto, nosotros entendimos que no teníamos que avisar porque no se estaba haciendo ninguna modificación excepcional”, dijo.

El jueves pasado la zona de trabajo se encentraba sin cercar, lo cual pudo generar un accidente. (Foto: Violeta Ayasta)

Mañana la APVC realizará una inspección para que vean los trabajos realizados hasta el momento, los cuales se encuentran cercados mientras se la obra se encuentra paralizada. La gerente de Obras Públicas de Chorrillos, Silvia Reategui, informó que ellos creen que el resultado de la revisión del proyecto por parte de la autoridad correspondiente será favorable.

“Hicimos llegar la documentación de proyecto. Mañana queremos levantar cualquier observación, ya que en este primer tramo simplemente estamos haciendo un mejoramiento”, explicó.

El proyecto tiene un plazo de construcción de dos semanas y tendrá un costo de aproximadamente S/ 200 mil, incluido el trabajo de demolición de las veredas que se encontraban en mal estado, según indico el municipio de Chorrillos. Asimismo, detallaron que lo único de cemento que se va a utilizar, serán las bases de las duchas, ya que tiene que un desagüe. “Todas estas obras se hacen dentro del marco de zonificación que la autoridad permite.”, señaló Reategui.

Algunos vecinos enfatizaron su malestar por la falta de información sobre los trabajos en la zona, no se han colocado carteles informativos, y por realizar una construcción a menos de un mes de la época de verano en una playa donde los fines de semana asisten hasta 8 mil bañistas. “Preocupa que hayan empezado a estas alturas. Yo creo que las playas deben mantenerse como sin cemento; además, se debe esperar siempre las autorizaciones y tener los estudios correspondientes”, sostuvo, Jazmín Átala, miembro del colectivo Costa Verde para Todos.

Al respecto, Suero manifestó que “hay desconocimiento sobre el proyecto, hubo un problema de comunicación y en redes comenzaron a circulan comentarios negativos. Nuestra meta es tener esta obra lista para el 1 de enero”, detalló.