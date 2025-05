El proyecto consiste en una autopista de 34.8 kilómetros que rodeará Lima y Callao, conectando 11 distritos. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) promete que la obra terminada logrará reducir el tiempo de viaje entre Ate e Independencia de 60 a 15 minutos; entre Ate y San Juan de Lurigancho a solo 10, y de San Juan de Lurigancho e Independencia a 5 minutos.

El contrato fue firmado el 12 de noviembre del año pasado, entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Sociedad Concesionaria Anillo Vial, formado por Ferrovial, a través de su filial de autopistas Cintra, Sacyr y ACCIONA. Sacyr es una de las empresas encargadas del diseño y construcción del nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La concesión tiene un periodo de 30 años y supondrá una inversión total de US$ 3.400 millones (US$ 2,300 millones de inversión y US$ 1,100 millones en liberación de predios, interferencias y otros gastos), a través de la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada. El monto incluye las aportaciones de fondos públicos por parte del Estado peruano.

La autopista se construirá en tres tramos en un periodo estimado de 9.5 años: Tramo 1 (8.7 km) desde el Óvalo 200 millas hasta la Panamericana Norte (Ovalo del Naranjal); el Tramo 2 (15.1 km) inicia en Panamericana Norte y concluye en Av. Ramiro Prialé; y el Tramo 3 (11 km), desde la Av. Ramiro Prialé hasta la Av. Circunvalación (intersección de Av. Del Aire con la Av. Rosa Toro).

Esta vía rápida contará con peaje, pero el diseño propone vías laterales libres de pago en ambos sentidos a lo largo del trayecto principal.

Sedapal ejecutará la liberación de interferencias en los tres tramos del Anillo Vial Periférico.

El proyecto se encuentra en su etapa preparatoria. Es decir, en el desarrollo de todos los documentos previos para su ejecución. El 14 de abril, por ejemplo, el MTC y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional para la liberación de interferencias en redes de agua y alcantarillado en la área del proyecto. A través de dicho convenio, Sedapal será responsable de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de los trabajos que comprenden la identificación, remoción, traslado y reposición de redes primarias y secundarias de agua potable y alcantarillado que interfieren con el trazado del Anillo Vial. El MTC financiará dichos trabajos con una inversión de S/ 860 millones.

De acuerdo con la Sociedad Concesionaria Anillo Vial, la etapa de pre construcción servirá para contar con el Estudio de Ingeniería definitivo.“Desde hace meses, estamos llevando a cabo estudios de suelos que nos sirvan para poder elaborar el Estudio de Ingeniería definitivo”, informaron a El Comercio.

En cuanto a coordinaciones con las autoridades (MTC, Ositran, ProInversión), los alcaldes y equipos técnicos de las 12 municipalidades de Lima y Callao involucradas en el proyecto, la concesionaria informó que con los municipios mantienen reuniones recurrentes “para que conozcan de primera mano los planes pre-constructivos, la realización de trabajos de estudio de suelos, talleres informativos con la población y levantamiento de información social, legal y económicas de los vecinos de las áreas por donde pasará el proyecto”.

Cronograma de obras Etapa de pre construcción (estudios técnicos, EIA, liberación predial, etc.) Etapa de Construcción Tramo 1

29 meses 38 meses Tramo 2 53 meses 61 meses Tramo 3 33 meses 42 meses

Los retos

Aunque se trata de un enorme proyecto que busca aliviar la enorme congestión vehicular, no hay grandes avances en la liberación de terrenos, que incluye predios públicos y privados a lo largo del trazado. Aunque el Gobierno ha señalado que el impacto social será reducido, experiencias pasadas con grandes obras de infraestructura en Lima advierten que este tipo de procesos pueden generar conflictos vecinales o demoras legales. Se estima que este proyecto demandará más de 2.900 expropiaciones o adquisiciones de predios.

Sobre este tema, la concesionaria Anillo Vial informó que desde el mes de noviembre del 2024, están identificando los predios y hogares ubicados en el derecho de vía del proyecto, a través del contacto directo con las familias y negocios. Esta etapa incluye un diagnóstico físico-legal de los predios y social de los hogares “que permitirá planificar medidas orientadas a proteger los derechos y el bienestar de todos los involucrados”. Todavía no tienen el número exacto de predios que serán expropiados. “ Aún no contamos con una cifra final, pues los equipos de campo socio prediales están levantando toda la información técnico legal de los involucrados en el derecho de vía del proyecto. Esperamos contar con una información más precisa en las próximas semanas" , informaron en comunicación escrita con este Diario.

Para el urbanista Aldo Facho, cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, la etapa de expropiaciones y liberaciones de interferencias es la mas complicada, por lo que se necesita que una entidad lidere de manera sostenida el proyecto con acciones que involucre a todos los sectores, como Transporte, Vivienda, Ambiente, entre otros. De los tres tramos que componen el proyecto, el más complejo es el segundo, cuyo trazo incluye los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho, donde existen zonas que han sido ocupadas informalmente. En este sector se deberán excavar dos importantes túneles a través de los cerros para conectar Lima este con Lima norte.

“Las expropiaciones son un tema medular en obras de gran envergadura como el Anillo Vial. Por más que se haya previsto el trazado, en el transcurso del tiempo interfiere propiedad privada, invasiones o posesiones. Este es el tema que complejiza las obras porque se entrampa en negociaciones complejas donde el Estado, por más que tenga las herramientas, debe afrontar acciones de amparo y reclamos interminables”, explica Facho.

De acuerdo con el contrato de concesión, si el estado con cumple con la adquisición de predios en el tramo 2, se podría resolver el contrato “por la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor”

“Las expropiaciones se resuelven cumpliendo con la ley y cuando hay un Estado fuerte para eso se necesita una autoridad que sostenga el proyecto más allá del costo político”, añadió el urbanista.

Uno de los principales cuestionamientos a la obra también se relaciona con el futuro del bosque urbano ubicado en la berma central de la avenida Separadora Industrial, entre Ate y La Molina. De acuerdo con el Comité Densa Arbolado Separadora, esta área alberga al menos 7 mil árboles de 40 años de antigüedad que desaparecerán cuando se construya la autopista. El pasado 27 de abril realizaron una jornada de identificación en la que en solo un cuadrante lograron encontrar más de 430 especies. Además, en un pronunciamiento, la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria La Molina (FEUA) y los Centros Federados de la UNALM expresaron su preocupación por la pérdida de un área que cumple una la función ecológica, social y climática. Exigen al Estado evaluar alternativas viables y conservar íntegramente este ecosistema urbano. “A la fecha, no se ha difundido públicamente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, pese a su magnitud y al riesgo ambiental que representa”, indicaron.

Sobre este punto, la concesionaria informó que están desarrollando un Censo Botánico de todas las especies que hay en la zona arbolada de Separadora Industrial. “Este estudio nos dirá qué especies existen, cómo están y si se pueden reubicar o conservar. En grandes proyectos como éste, es fundamental este tipo de estudios para hacer cualquier trabajo de manera cuidadosa y bien pensada”, precisaron.

Anillo Vial añadió que dicho censo será un insumo fundamental para el diseño paisajístico del “nuevo parque lineal” que se ubicará en el área de los trabajos del megaproyecto. “Este trabajo se ha encargado a una empresa internacional de reconocido prestigio, con experiencia en proyectos similares de diferentes países en todo el mundo. El mencionado futuro parque lineal en Separadora Industrial se basará en un modelo de forestación “inteligente” que optimizará la captación de CO2 y permitirá la recuperación del espacio público para los vecinos", detallaron.

Además, el proyecto incluye la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “que identificará los potenciales daños que se puedan generar y las soluciones para minimizarlos”.

Al respecto, Facho recordó que la avenida Separadora Industrial no cuenta con categoría de zona de recreación pública, sin embargo, sí se puede mitigar el impacto ambiental consolidando un área en la zona que sí cuente con la calificación de parque. Esto debe ir acompañado de la reurbanización del suelo industrial de Ate y Santa Anita, para poder gestionar proyectos de parques, comercios, colegios, hospitales y viviendas sociales.

“La berma de Separadora Industrial es un espacio forestado de alto valor ambiental. Que no sea un parque no significa que no se vea hoy como un bosque. Lamentablemente, no hay otra vía por donde pudiera discurrir el anillo vial y de alguna manera se va a afectar los árboles. La mejor opción es que sea una vía soterrada porque tiene menos impacto en el paisaje urbano, con cruces como plazas que permita una conexión de la ciudad y a su vez se generen nuevos parques”, agregó Facho.