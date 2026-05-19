La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que a partir del miércoles 20 de mayo se ejecutará el cierre temporal del paso a desnivel de ingreso a la Vía Expresa de Paseo de la República, en sentido de norte a sur, ubicado antes de la Plaza Grau, en el Cercado de Lima.

La medida se aplicará durante 21 días calendario y permitirá ejecutar los trabajos de construcción del túnel subterráneo que interconectará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la Estación Central del Metropolitano.

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Esta infraestructura marcará un antes y un después en el transporte público de la capital al integrar, por primera vez, dos sistemas de transporte masivo de alta capacidad.

Plan de desvío

Durante el periodo de intervención, los conductores que se dirijan de norte a sur podrán utilizar como vía alternativa el siguiente acceso a la vía expresa, ubicado aproximadamente a 100 metros después de la Plaza Grau.

Asimismo, el tránsito vehicular continuará desarrollándose por los tres carriles de la avenida Paseo de la República, en sentido norte-sur, ya que únicamente permanecerá cerrado de manera temporal el acceso al zanjón de la Vía Expresa.

El tránsito vehicular continuará desarrollándose por los tres carriles de la avenida Paseo de la República, en sentido norte-sur. (Foto: ATU)

Con el objetivo de facilitar la circulación vehicular y minimizar las afectaciones al tránsito, se implementará señalización preventiva y orientación vehicular permanente en toda la zona intervenida.

Túnel de interconexión

A través de un túnel de aproximadamente 180 metros de longitud, se integrará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la Estación Central del Metropolitano, lo que permitirá que a futuro miles de usuarios puedan interconectar diariamente sus viajes entre ambos sistemas de transporte masivo.

Esta obra permitirá optimizar la conectividad en la ciudad, especialmente para los usuarios que se desplazan desde Ate y el Callao hacia el Centro de Lima y los distritos del sur de la capital mediante el Metropolitano.

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Actualmente, la Estación Central de la Línea 2 registra un avance físico de 74.09 %. El primer metro subterráneo del país contará con 27 estaciones, además de las 8 correspondientes al Ramal de la Línea 4.