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A partir del miércoles 20 de mayo se ejecutará el cierre temporal del paso a desnivel de ingreso a la Vía Expresa de Paseo de la República, en sentido de norte a sur. (Foto: ATU)
A partir del miércoles 20 de mayo se ejecutará el cierre temporal del paso a desnivel de ingreso a la Vía Expresa de Paseo de la República, en sentido de norte a sur. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que a partir del miércoles 20 de mayo se ejecutará el cierre temporal del paso a desnivel de ingreso a la Vía Expresa de Paseo de la República, en sentido de norte a sur, ubicado antes de la Plaza Grau, en el Cercado de Lima.

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