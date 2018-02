La construcción de un tercer carril en la avenida Aramburú, en el tramo comprendido entre las avenidas Paseo de la República y Parque Sur, parece inevitable, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgara la certificación ambiental a la obra que pretende ejecutar la Municipalidad de Lima (MML).

“Como ente ejecutor cumplimos con enviar la declaración de impacto ambiental y esta finalmente ha sido aprobada por el MTC. De acuerdo a la normativa vigente, no podíamos iniciar la obra sin la certificación ambiental. Ahora que la tenemos, podemos empezar los trabajos de inmediato”, señaló el gerente de Infraestructura de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), Carlos Bringas.

Sin embargo, la comuna metropolitana requiere que se levante la medida cautelar que le impide iniciar la obra, valorizada en S/7,9 millones. Según el funcionario, en los próximos días la Municipalidad de Lima y Emape adjuntarán la resolución directoral del MTC al recurso de oposición que habían presentado contra la acción de amparo interpuesta por la Municipalidad de San Isidro para frenar la construcción en su distrito.

“No existe mayor impedimento para iniciar la obra. El único ente rector respecto a obras viales es el Ministerio de Transportes. Es así que el Poder Judicial no tiene fundamentos para impedir que ejecutemos la construcción de un tercer carril”, precisó Bringas.

Propuesta de la Municipalidad Metropolitana de Lima establece la construcción de un tercer carril.

—Divididos—

En San Isidro, los vecinos están divididos por el proyecto que implica construir un tercer carril de 1,4 kilómetros en la avenida Aramburú, una de las vías con mayor carga vehicular del distrito.

“No estoy de acuerdo, porque lo único que traerá un tercer carril es más tráfico, más tugurización. El problema es en los semáforos, en la intersección que hay con República de Panamá y entre Parque Sur con Guardia Civil, es ahí donde deben estar sincronizados en luz verde para que el tránsito fluya”, considera Luis Avanzini Hoyos, quien vive cerca de esta arteria más de cuarenta años.

No obstante, hay quienes afirman que la solución a la congestión vehicular en Aramburú solo se conseguirá con la ampliación de la vía.

“Estoy a favor de la obra. Yo vengo a mi oficina a las 7 a.m. porque a partir de las 7:30 y hasta las 9 a.m. transitar por Aramburú es imposible. Normalmente, me demoro 30 minutos desde Eucaliptos hasta Parque Sur, saliendo más tarde podría ser el doble de tiempo”, cuenta un vecino que vive en San Isidro desde hace 22 años.

CRONOLOGÍA ► 24/8/2017: Emape lanza la convocatoria para contratar a la empresa que ejecute la ampliación de la avenida Aramburú, tramo Av. Paseo de la República-Av. Parque Sur.

► 6/10/2017: El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) declara la nulidad del proceso y pide que se retrotraiga a la etapa de convocatoria.

► 28/12/2017: Pese a la rechazo de la Municipalidad de San Isidro, Emape lanza una nueva convocatoria y entrega la buena pro de la obra al Consorcio Vial Magdalena.

► 26/1/2018: El Ministerio del Ambiente aclara que el proyecto de ampliación de la vía carece de certificación ambiental.

► 2/2/2018: El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima declara fundada la medida cautelar presentada por la Municipalidad de San Isidro en contra de la obra.



—Oposición distrital—

Desde que se conoció la intención de Lima de construir un tercer carril en Aramburú, el alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, manifestó su oposición. Pese a que Emape argumenta que la obra no reducirá las áreas verdes y “solo se trasladarán 19 árboles y 29 arbustos”, el burgomaestre insiste en que la obra afectará a su distrito y agravará el problema del tráfico.

“Me sorprende mucho el pronunciamiento del MTC, aparentemente quieren convertir a Aramburú en una carretera. Como municipalidad, insistiremos por la vía legal y llegaremos hasta la última instancia”, precisa Velarde.

Según Emape, la obra se iniciará una vez que se levante la medida cautelar y su ejecución tardará cinco meses. Adicionalmente, la MML mejorará las vías cercanas.