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Resumen

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La avenida Canadá contará con tres viaductos. (Foto: Invermet)
La avenida Canadá contará con tres viaductos. (Foto: Invermet)
Por Carlos Gonzales

La avenida Canadá contará, dentro de un año, con tres nuevos viaductos, como parte de la obra que ejecuta la Municipalidad de Lima (MML) en dicha vía para facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal en zonas de San Borja, San Luis y Ate, lo que permitirá reducir los tiempos de viaje. El cierre de la vía y el plan de desvíos inicia la noche del martes 27.

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