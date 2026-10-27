La avenida Canadá contará, dentro de un año, con tres nuevos viaductos, como parte de la obra que ejecuta la Municipalidad de Lima (MML) en dicha vía para facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal en zonas de San Borja, San Luis y Ate, lo que permitirá reducir los tiempos de viaje. El cierre de la vía y el plan de desvíos inicia la noche del martes 27.

El proyecto de la avenida Canadá fue anunciado, en agosto del 2025, por el entonces alcalde Rafael López Aliaga para convertir dicha vía en un par vial a la Av. Javier Prado a fin de descongestionar esta última arteria. Se tenía previsto que los trabajos se inicien en enero de este año, sin embargo, la gestión de Renzo Reggiardo, recién ha iniciado la ejecución de la obra.

La avenida Canadá tiene una extensión de cuatro kilómetros y comprende unas 40 cuadras. Es una vía paralela a la Av. Javier Prado y conecta la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Vía Evitamiento a través de la Av. Circunvalación. Recorre los distritos de La Victoria, San Borja, San Luis y Ate.

Se prevé que un tramo de la avenida Canadá este cerrada durante 11 meses. (Foto: Invermet)

Detalles de la obra

El proyecto denominado Vía Rápida Canadá contempla una intervención en un área de 3.7 kilómetros, específicamente entre las avenidas Arqueología y Circunvalación, así como un tramo en dirección hacia la avenida Javier Prado. Demandará una inversión de 226 millones de soles y, según Invermet, beneficiará a más de un millón de vecinos. La obra se ejecutará en 330 días, es decir, en 11 meses, aproximadamente.

La entidad de la MML indicó a este Diario que el eje vial N.º1 recorre la avenida Canadá, desde aproximadamente 300 metros de la avenida Circunvalación hasta la avenida Arqueología, en una longitud de 1.9 kilómetros.

Los trabajos en la Av. Canadá contemplan áreas verdes y nueva señalización. (Foto: Invermet)

En el caso del eje vial N.º2, este se desarrolla entre la avenida Arqueología y la calle Celendín, con una longitud de 1.1 kilómetros, mientras que el eje vial N.°3 corresponde a un viaducto en forma de U ubicado en la avenida Circunvalación, que facilitará los retornos de los vehículos.

Los trabajos contemplan la renovación del asfalto, la mejora de veredas y paraderos, la implementación de una nueva ciclovía y la instalación de un nuevo sistema de semaforización, áreas verdes, alumbrado público y señalización.

La avenida Canadá se convertirá en una nueva vía rápida paralela a la Av. Javier Prado. (Foto: Invermet)

El plan de desvío por cierre de la Av. Canadá

La construcción del proyecto Vía Rápida Canadá implica que se cierren durante 11 meses está avenida en el tramo comprendido entre las Circunvalación y Arqueología. Por ello, la MML ha implementado un plan de desvío vehicular.

El gerente general de Invermet, Luis Gamarra Quintana, explicó que la marcha blanca del plan de desvío vehicular empezó el domingo 25 de octubre y durará hasta la noche del martes 27 en la noche, cuando la comuna metropolitana proceda a cerrar los accesos.

Precisó que el cierre de la Av. Canadá no será total, ya que se permitirá la circulación de unidades del transporte pesado, como volquetes y camiones, y del transporte público, como buses, en un carril de ambos sentidos. Para efectivizar la restricción, se desplegarán agentes de la Policía y personal de la empresa contratista.

En el caso de los vecinos que residen en los alrededores del área de intervención, el funcionario precisó que se les empadronará para que puedan acceder a sus viviendas sin restricciones.

Plan de desvío vehicular por trabajos en la avenida Canadá. (Imagen: Invermet)

El transporte liviano, como los automóviles y unidades menores, será desviado por las avenidas Julio Bailetti, Del Aire y Nicolás Arriola. Los que van hacia La Molina podrán utilizar la avenida Arqueología, calle de las Bellas Artes, Av. Julio Bailetti, Av. Enrique Oliveros y salir a la Av. Circunvalación. En dirección hacia La Victoria, los vehículos tendrán que utilizar la Av. Circunvalación, la Av. Del Aire, la Av. Aviación y retornar a la Av. Canadá.

El impacto de la obra

Aldo Facho, arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano, cuestionó, tras analizar la propuesta de la construcción de tres viaductos en la Av. Canadá, que no se haya priorizado la implementación de un transporte público masivo en dicha obra.

“Estas soluciones no están planteadas de manera integral para el transporte público. No vemos un sistema de transporte público masivo que resuelva los flujos de las personas, solo vemos vehículos”, afirmó a El Comercio.

Además, indicó que los proyectos viales desarrollados por la Municipalidad de Lima apuntan a resolver puntos de congestión específicos y no a resolver el problema de forma integral. Consideró que cada vez más las autoridades inducen, con sus obras viales puntuales, más el uso de vehículos y alejan el transporte público.

“Lo que se ve de manera reiterada es que la Municipalidad de Lima está proponiendo obras viales que buscan solucionar nodos de congestión de la ciudad, pero pareciera que esas obras viales no estarían pensadas de forma integral”, refirió.

La avenida Canadá beneficiará a un millón de personas. (Foto: Invermet)

“Esas soluciones que se dan de forma puntual, al no estar pensadas como un sistema, lo que terminan haciendo es trasladar el problema a otro punto, es lo que ha pasado en la avenida Javier Prado y el óvalo Monitor”, agregó.

Además, cuestionó que se pretenda convertir a la Av. Canadá en una vía alterna a la Av. Javier Prado. “Si se empieza a generar un by pass en vías paralelas sin tener una visión integral, entonces se tendrá que realizar by pass en todas partes, ya que todas las avenidas tienen problemas viales”, remarcó.

Facho Dede indicó que la infraestructura que se desplegará en la avenida Canadá llevará a que algunos inmuebles más cercanos se desvaloricen.