La autopista Ramiro Prialé será cerrada por 45 días al tránsito vehicular desde este miércoles 27 de agosto por la construcción del bypass Las Torres, obra a cargo de la Municipalidad de Lima, para lo cual se ha destinado un plan de desvíos.

Como parte de los trabajos, se iniciará la rehabilitación de pistas en los accesos viales de entrada y salida hacia el viaducto de 1.4 kilómetros que se construirá en el cruce de la avenida Las Torres y la autopista Ramiro Prialé.

Según informó “Buenos Días Perú”, el tránsito se ha reducido de tres a dos carriles a la altura de la intersección con la avenida Las Torres, lo que ocasiona largas colas vehiculares y aglomeraciones de peatones que deben esperar varios minutos para cruzar.

Los usuarios del transporte público y conductores piden mayor presencia de inspectores de tránsito y efectivos policiales en la zona, ya que el cruce en horas punta se convierte en un riesgo.

Cabe indicar que el bypass, ejecutado por la Municipalidad de Lima, busca mejorar la conexión entre Ate, Lurigancho-Chosica y la Carretera Central. Sin embargo, durante el tiempo de ejecución, se prevé un incremento del tráfico en avenidas alternas.

Emape detalló que la obra se encuentra en la etapa final de instalación de los pilares de concreto, columnas del viaducto, y la próxima semana se colocarán las vigas cabezales sobre dichos pilares.

La finalidad es que puedan soportar el moderno bypass que tendrá tres carriles por sentido acortando los tiempos de viajes, según informaron voceros de la institución.

Tramos que serán cerrados

Se cerrará la avenida Ramiro Prialé en dos tramos:

Avenidas Huachipa y Las Torres Avenidas Carapongo y Ferrocarril

Rutas de desvío

De Lima a Chosica: se habilitará la Ramiro Prialé en doble sentido para que puedan seguir su trayecto con normalidad.

De Lima a Carapongo: circular por la avenida Ramiro Prialé, doblar en la avenida Ferrocarril y continuar en la avenida Carapongo.

De Chosica a Lima: si vienen por la avenida Ramiro Prialé o la avenida Carapongo, deben dirigirse a la avenida Las Torres, seguir en la calle Los Robles, girar en la avenida Huachipa y retomar la ruta.

De Cajamarquilla a Lima: circular por la ruta de las avenidas Las Torres, Circunvalación, Huachipa y continuar en la avenida Ramiro Prialé.

De Santa Clara a Lima: de la avenida Las Torres, pueden ir por las avenidas Carapongo, Ramiro Prialé y Las Torres, la calle Los Robles y las avenidas Huachipa y Ramiro Prialé.

De Lima a Huachipa: los autos pueden ingresar por la avenida Los Laureles.

Cabe precisar que en la avenida Circunvalación solo podrán circular buses de transporte público.