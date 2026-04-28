Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Municipalidad de Lima inició los trabajos de recuperación del Puente Balta como parte del proceso de peatonalización y puesta en valor del Centro Histórico de Lima. La intervención contempla el reemplazo del deteriorado pavimento asfáltico por uno de canto rodado, en línea con el Plan Maestro de la zona, con el objetivo de mejorar la seguridad de los peatones y recuperar la armonía del paisaje urbano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.