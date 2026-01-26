Aunque el Puente Santa Rosa será el ingreso oficial al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, su construcción se inició sin contar con el viaducto que debía conectarlo a la Costa Verde, una obra clave que hasta el momento no tiene presupuesto asignado ni contrato firmado.

Así lo confirmó Claudia Liliana Dávila, directora ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), quien señaló que el viaducto Santa Rosa no puede ejecutarse debido a la falta de recursos. “Es un proyecto que ahora mismo no ha tenido asignación presupuestaria por parte del MEF. El contrato para ejecutar el viaducto no lo tenemos suscrito por falta de recursos presupuestales”, indicó en diálogo con Cuarto Poder.

El proyecto fue dividido en dos componentes: el puente, cuya construcción fue adjudicada por S/ 95 millones al Consorcio Puente Chalaco, y el viaducto, que permanece paralizado. Según Provías Nacional, se necesitan al menos S/ 47 millones adicionales solo para firmar el contrato de ejecución, monto que aún no ha sido aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La Contraloría General de la República advirtió que el costo total del proyecto se ha incrementado significativamente. Inicialmente estimado en más de S/ 800 millones, ahora superaría los S/ 2 mil millones debido a la demora en su ejecución y al incremento del precio de los materiales.

“Hablamos del año 2021, donde todos los componentes costaban el 30% menos de lo que cuesta el valor actual. Mientras este proyecto siga demorando en su ejecución, en su adjudicación, hablamos de que se va a incrementar 40, 50, 100, hasta 200 % del costo del proyecto” , explicó el vocero de la entidad, Guzmán Vera.

Nuevo acceso al aeropuerto Jorge Chávez avanza incompleto y sin presupuesto asegurado. (Foto: Andina)

El retraso acumulado para la construcción del viaducto alcanza los 400 días y, aunque el puente ya fue adjudicado, también presenta demoras. Según la Contraloría, la obra debió concluir en 2027, pero ahora se proyecta su culminación hacia finales de 2028.

Especialistas advierten que avanzar solo con el puente dejará una vía inconclusa que generará congestión vehicular y una mala impresión para los pasajeros que lleguen al principal terminal aéreo del país. En paralelo, otros proyectos de infraestructura bajo la modalidad Gobierno a Gobierno también enfrentarían riesgos debido al recorte del gasto público.

