¿Cuatro puentes peatonales son suficientes para 5 km de Vía Expresa Sur?: autoridades, vecinos y especialistas lo analizan

Los otros dos puentes peatonales serán colocados en la calle Los Vicus, entre la Av. Paseo La Castellana y Av. Ayacucho, y calle Doña Elsa, entre la Av. Ayacucho y Av. Surco. Esto se da tras el atropello y muerte de una mujer cuando intentaban cruzar la Vía Expresa Sur. Los puentes definitivos seran construidos cerca de donde están ubicados los provisionales.

Se necesitan 12 puentes peatonales en la Vía Expresa Sur, afirma teniente alcaldesa de Surco

Eliana Toledo Reyes, teniente alcaldesa de Surco, indicó a El Comercio que se necesitarían instalar 12 puentes peatonales en la Vía Expresa Sur, que tiene una extensión de cinco kilómetros, pues recordó que “se ha partido en dos” al distrito de Surco y que los accidentes son constantes en la mencionada vía, incluso recordó que una de las víctimas fue una escolar del colegio Juana Alarco de Dammert.

Remarcó que la falta de puentes peatonales se evidencia al inicio y al final de la Vía Expresa Sur. Indicó que la cifra de 12 puentes peatonales surge de las demandas que plantearon los vecinos durante las reuniones que mantuvieron en los últimos meses con autoridades de Surco y de la Municipalidad de Lima.

“Grande fue la sorpresa de que solamente, en esta primera etapa, han contemplado la construcción de solo cuatro puentes. Les hemos sugerido que no solo son cuatro, sino que son más, pero -según la necesidad de la población- eran mínimo 12 puentes peatonales, ya que hay conectar con colegios nacionales, postas de salud, y que realicen sus actividades diarias”, afirmó.

“Cuatro puentes son completamente insuficientes para la necesidad que hay de la población de poder conectarse para hacer sus labores diarias”, agregó.

La autoridad edil explicó que se necesitan puentes peatonales en avenidas principales como De los Precursores, Próceres, Surco, Ayacucho, Castilla, entre otras. Cuestionó que hasta el momento no se haya clausurado el terrapuerto que funciona cerca de la Panamericana Sur, pues aseguró que la comunidad exige que salga, ya que genera congestión de buses y en los alrededores hay cinco colegios, una posta y un establecimiento de EsSalud.

Frente a la posibilidad de tener puentes con ascensores, la teniente alcaldesa de Surco se mostró en contra de esa posibilidad, pues consideró que se presentarán problemas por el mantenimiento y cuidado de la estructura, por lo que la mejor opción era implementar rampas para las personas con discapacidad, niños, gestantes y adultos mayores.

Antes de la Vía Expresa Sur había 12 cruces de vehículos y peatones en ese tramo, recuerda arquitecto

El arquitecto Gerardo Berdejo recordó que antes que se inicien las obras de la Vía Expresa Sur había “12 cruces naturales importantes” para vehículos y peatones, ya sea en avenidas o calles, por lo que, con el inicio de los trabajos, se redujeron esos accesos.

“Esta obra lo que hizo fue reducir esos 12 cruces naturales de peatones y vehículos a solo cuatro puentes vehiculares y cuatro peatonales, lo que genera un conflicto, lo que se ve todos los días cuando la gente quiere cruzar de un lado a otro. El tráfico que se genera es alucinante. Las calles tranquilas se llenan de carros tratando de pasar como sea, como en los cruces de las avenidas Ayacucho, La Castellana, Surco y Próceres”, afirmó el especialista a El Comercio.

“Reducir 12 cruces naturales que ya existían a solo cuatro, con la cantidad de vehículos que cruzan de sur a norte y viceversa, genera un impacto negativo a nivel vial, comercial y de seguridad”, agregó.

Berdejo consideró que se deberían implementar dos puentes peatonales adicionales para atender la demanda de transitabilidad de los vecinos. ”Por flujo de personas y la distancia que hay entre puente y puente yo agregaría dos más cerca de los extremos, cerca de República de Panamá y de la Panamericana Sur. Hay un tramo de casi un kilómetro donde no hay ningún puente”, afirmó.

Se mostró en contra de que se implementen ascensores en los puentes, pues aseguró que terminarán vandalizados.

Vecinos exigen colocación de puente peatonal en cruce de la Vía Expresa Sur

La vecina Sharon Jara pidió a la Municipalidad de Lima la colocación de un puente peatonal a la altura del jirón Alberto Samamé Dávila a fin de conectar a los ciudadanos de Surco y Barranco, pues advirtió que actualmente se trasladan de un extremo al otro a través de un cruce peatonal provisional, pero en el lugar se registran accidentes. En caso se cierre dicho pase peatonal, aseguró que el siguiente está ubicado a más de 10 cuadras, a la altura de la Av. República de Panamá.

Remarcó que los vecinos deben cruzar de manera obligatoria por ese cruce debido a que deben comprar en los mercados o tiendas, trasladar a sus hijos a los colegios o acudir a los centros médicos, entre otras actividades. Indicó que otra opción es que se instale un semáforo provisional.

“Estamos pidiendo que el puente sea en el jirón Alberto Samamé Dávila, que es la continuación de la avenida La Merced, y conectaría con la calle Catalino Miranda, que es la parte de Barranco. Tenemos más de 30 colegios a los que asisten nuestros hijos, tenemos mercados y centros de salud. Al cerrarse ese lugar, nos estarían limitando el acceso”, indicó la mujer.

Jara remarcó que se planea instalar puentes peatonales provisionales en puntos de la Vía Expresa Sur donde no se registran alto tránsito peatonal, como en el caso del jirón García García.

Otro cuestionamiento de la vecina es que el turno de trabajo del personal edil que controla el tránsito en la Vía Expresa Sur no cubre el horario en el que circulan los vecinos, por lo que deben cruzan de manera temeraria la pista, esquivando a los vehículos, incluso a oscuras, ya que no hay alumbrado público en la zona.

Puentes peatonales provisionales sí soportan un uso masivo, aseguró alcalde Renzo Reggiardo

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, garantizó que los puentes peatonales provisionales tienen la certificación de que no presentarán ningún inconveniente en caso sean usados de manera masiva, como en el inicio del año escolar, ya que las estructuras están “en perfectas condiciones”. Aseguró que dichass infraestructuras serán terminadas de colocar dentro de 15 días a 20 días.

Además, enfatizó que las estructuras metálicas cumplen con los estándares de calidad y resistencia y que tienen la altura adecuada para evitar que sean impactadas por los vehículos que transitan por la Vía Expresa Sur.

Reggiardo remarcó que los puentes definitivos contarán con ascensores y que se les brindará el debido mantenimiento. La obra se construirá en un plazo de 180 días y representa una inversión de 28 millones de soles.

Frente a la demanda de los vecinos, el burgomaestre que se analiza aumentar el horario de trabajo del personal que controla el tránsito en la Vía Expresa Sur, sobre todo en las noches, así como agilizar ante Luz del Sur la colocación de la iluminación en las zonas.

Por su parte, Pablo Paredes, presidente de Emape, indicó que si bien se instalarán los puentes provisionales en cuatro puntos de la Vía Expresa, se mantendrá en las pistas al personal de tránsito para facilitar el paso de las personas con discapacidad por los cruceros peatonales.

Ante el pedido de que se instalen semáforos, el funcionario explicó que solo se colocarán en las vías auxiliares y no en los carriles centrales. Remarcó que, de acuerdo con lo informado por Luz del Sur, en dos meses se terminará de instalar el alumbrado en la Vía Expresa Sur.

Respecto a la exigencia de los vecinos para que se instalen rampas en los puentes definitivos, el funcionario explicó que dichas estructuras requieren de un espacio de 200 metros para su instalación y que resulta más invasivo que una escalera o un ascensor. “Una realidad que sucede en muchos puentes peatonales es que las rampas no son tan utilizadas”, afirmó.