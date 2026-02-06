¿Cuatro puentes peatonales son suficientes para 5 km de Vía Expresa Sur?: autoridades, vecinos y especialistas lo analizan

Por Carlos Gonzales

La Municipalidad de Lima inició la colocación de los puentes peatonales provisionales a lo largo de la Vía Expresa Sur para facilitar el traslado de los vecinos de un punto a otro, tras los accidentes y atropellos registrados en los últimos meses. La primera estructura metálica fue instalada en el jirón Esteban Camere y la siguiente será en el Jr. García García.

