Intercambio Vial El Derby, una obra que no tiene cuándo acabar | CRONOLOGÍA

Ha pasado más de tres años y el Intercambio Vial El Derby aún no tiene fecha para entrar en funcionamiento. La obra fue iniciada por el alcalde Luis Castañeda Lossio quien, luego de varios anuncios de entrega de la obra, no logró culminarla al final de su gestión.



Para iniciar, se tuvo que expropiar parte del terreno del Jockey Club, caso que aún sigue en litigio por la manera cómo actuó el municipio limeño. Incluso, en todo este tiempo, también se cambió de empresa constructora.

Con una nueva gestión en Lima, el alcalde Jorge Muñoz anunció hace un mes que dio un plazo de 7 días para que la obra pueda ser entregada. Sin embargo, ni se entregó y ni hay fecha para que se pueda culminar.

¿Qué fue lo que pasó en todo este tiempo? Esta es la cronología de una obra que no tiene cuándo acabar.

(28/1/2016)

El alcalde de Lima, Luis Castañeda, anuncia la ejecución de cinco grandes proyectos viales, las cuales solucionarán la actual congestión en la Panamericana Sur por donde circulan al día más de 200 mil vehículos. Estuvieron presentes el presidente del Jockey Club del Perú (JCP), Jorge Mujica, y el alcalde de Santiago de Surco, Roberto Gómez Baca.



(17/2/2016)

La Municipalidad de Lima informa que los trabajos del nuevo intercambio vial a desnivel El Derby, en la Panamericana Sur, en Surco, comenzarán en 60 días, e incluye la demolición del viaducto actual. Como parte del proyecto, se empieza a retirar 78 árboles, que se reubicarían en las cercanías del puente Alipio Ponce, en San Juan de Miraflores.

Alcalde Luis Castañeda anunció el inicio de la obra vial. (Imagen: MML)

(10/3/2016)

La comuna limeña inicia la remodelación del intercambio vial a desnivel que une la Av. El Derby con la Av. San Borja Norte. Esta obra se realiza a la altura del JCP, institución con la que el municipio de Lima llegó a un acuerdo para la cesión de una parte de su terreno.



(10/9/2016)

El municipio de Lima comienza el plan de restricción nocturna del tránsito en la Panamericana Sur, cruce con la Av. El Derby, por las obras de ampliación del intercambio vial hacia Surco y La Molina, cerca del JCP. El plan de ensayo de restricción vehicular se aplicará sábados y domingos.

(12/9/2016)

Concluye la primera etapa de ensayo de restricción vehicular en el cruce de la Panamericana con El Derby en Surco. Las pruebas continuarán por 10 días más, aunque no se precisaron fechas ni horarios exactos. Esto ayudará a decidir las vías para el cierre definitivo del viaducto San Borja Norte.



(4/10/2016)

La Municipalidad de Lima amplía el cierre en el viaducto El Derby, que irá desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

(24/7/2017)

El JCP rechaza la tasación del terreno donde se hará el intercambio vial El Derby. Los socios del club hípico afirman que el Ministerio de Vivienda y el Concejo de Lima no han valorado construcciones en 16.900 m2. A más de un año de haberse iniciado el proyecto, el nuevo intercambio vial del Derby se hallaba paralizado.



(15/8/2017)

El Ministerio de Vivienda le remite a la Municipalidad de Lima un informe técnico de tasación en el que valoriza en S/29’270.695 los 16.900 m2 de propiedad del JCP.

(22/8/2017)

El presidente del JCP, Jorge Mujica Cogorno, asegura que, “si hay voluntad de la Municipalidad de Lima”, los trabajos en el intercambio vial a desnivel El Derby podrían retomarse en los próximos días. Este proyecto tiene casi un año de retraso.



(24/8/2017)

El alcalde Luis Castañeda Lossio critica al Ministerio de Vivienda por el monto de la última tasación de los terrenos para el intercambio vial en El Derby, de casi S/30 millones. El desacuerdo en el precio de estos lotes ha retrasado la obra que empezó oficialmente en octubre del 2016.

(15/9/2017)

Sin previo aviso, en horas de la noche, la Municipalidad de Lima derriba el cerco del Jockey Club para reanudar los trabajos del intercambio vial El Derby. El presidente del JCP, Jorge Mujica y sus abogados aseguran que se cometieron irregularidades en este proceso y evalúan denunciar penalmente a la entidad municipal por abuso de autoridad y usurpación.

Operación de la Municipalidad de Lima se realizó en la noche. (Foto: MML)

(17/9/2017)

Jorge Mujica, presidente del JCP, denuncia que ahora los trabajadores, socios y visitantes son vulnerables a los robos. Mujica indicó que hay un perímetro de casi 2,5 kilómetros que está abierto y por el cual pueden ingresar delincuentes.

(20/9/2017)

La comuna limeña señala que el terreno es un predio rústico y señala que el Ministerio de Vivienda calculó su valor en S/1’900.000. Por su parte, el JCP mostró un oficio que el Ministerio de Vivienda envió el 26 de julio a la municipalidad limeña. En este se indica que la primera tasación solicitada por la comuna del total del predio fue en marzo y llegó a S/29’270.695.



(22/9/2017)

El JCP denuncia penalmente a cuatro funcionarios del municipio de Lima tras la demolición de más de dos kilómetros de muro perimétrico que dejó expuestas las instalaciones del recinto. Según el municipio limeño, esto se realizó para retomar la construcción del intercambio vial El Derby.

Así quedó el cerco perimétrico del Jockey Club tras operación de la MML. El caso aún sigue en juicio. (Foto: GEC)

(28/9/2017)

A través de su cuenta de Facebook, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, informa que la construcción del intercambio vial seguirá su proceso pese a la denuncia penal del Jockey Club del Perú por el derribo del muro perimétrico que era de su propiedad.



(29/9/2017)

Un informe de América TV. muestra que las obras del intercambio vial El Derby continúan con normalidad. La señalización y el desvío vehicular se mantienen; sin embargo, no hay presencia de trabajadores.

(1/12/2017)

Según el municipio de Santiago de Surco las obras del intercambio vial El Derby no están paralizadas, pero aparentemente no hay personal que levante los escombros de los muros del JCP que fueron derrumbados para la ampliación vial.



(28/1/2018)

El Serpar informa que 190 árboles ubicados cerca del intercambio vial El Derby serán trasladados a Ancón. Un terreno de 116 hectáreas, ubicado en el kilómetro 42 de la Panamericana Norte, será el albergue de los árboles que deben ser retirados de los lugares donde se ejecutan las obras viales.

(20/2/2018)

La concesionaria del municipio limeño, Rutas de Lima, reinicia las obras del intercambio vial El Derby, el cual unirá las avenidas El Derby y San Borja Norte. Las obras se reanudarán después de más de seis meses de permanecer paralizados. El municipio limeño no informó sobre el plazo de conclusión de obra ni los desvíos vehiculares que se realizarán durante la construcción.

Así es como debería culminar la obra de intercambio vial de El Derby. (Foto: Difusión)

(13/3/2018)

La constructora Odebrecht solicita una medida cautelar ante el Juzgado Comercial 12 de Lima “para interrumpir” las obras en El Derby. En un comunicado, Rutas de Lima había informado que, puesto que Odebrecht no podía continuar los trabajos, reiniciaron las actividades “con un nuevo contratista” (la peruana Incot).

(26/3/2018)

A poco más de un mes de reanudarse las obras en El Derby (tras un año de paralización), el alcalde Castañeda Lossio anunció que dicha obra podría culminarse en seis meses. Pero, advirtió, para que ello se concrete se debe liberar la zona de construcción de instalaciones de agua, desagüe, electricidad, telefonía y otras.



(30/5/2018)

Según Rutas de Lima, las obras de El Derby tienen un avance de 35% y culminarían a fines de este año, “en tanto se liberen las interferencias existentes”.

(18/6/2018)

Culmina la colocación de seis vigas sobre las que correrá la pista que conectará los estribos del intercambio vial El Derby, según el municipio de Lima. Se trató de seis pesadas estructuras metálicas de 130 toneladas cada una. Estas serán soldadas para que puedan quedar fijadas en su posición final.



(20/7/2018)

Rutas de Lima informa que hasta el 26 de julio se desviará el tránsito en El Derby. La medida se debe a la instalación de 180 prelosas (bloques de concreto) que servirán de base para el tablero del puente a desnivel. La colocación de esas estructuras es el paso previo al vaciado de concreto. La restricción se da entre las 11 p.m. y las 5 a.m.

(15/8/2018)

Rutas de Lima indica que en los próximos días empezará la construcción del puente de vigas prefabricadas del ramal 5 en el intercambio vial El Derby. Las obras se iniciarán con el montaje de las vigas. Este y otros trabajos se ejecutarán durante las noches del 20 y 21 de agosto (entre las 9 p.m. y 5 a.m.). El proyecto registra un avance de 41%.

Una de las acciones más difíciles de realizar fue la colocación de las vigas que sostienen la rampa del intercambio vial. (Foto: Difusión)

(20/10/2018)

El Séptimo Juzgado Constitucional del Poder Judicial declara infundada la demanda interpuesta por el Jockey Club del Perú contra la comuna limeña y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La sentencia da derecho de vía al municipio en zona en disputa con el Jockey Club.

(21/10/2018)

El Jockey Club anuncia que apelará el fallo en primera instancia del Séptimo Juzgado Constitucional que declaró infundada su demanda de amparo respecto a la propiedad de los predios que fueron expropiados en setiembre del 2017 por la MML)para continuar con la construcción del intercambio vial El Derby, en Surco.



(23/3/2019)

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anuncia que el intercambio vial El Derby estaría culminado en una semana. “He conversado con el gerente de Rutas de Lima (…) y le pedía que abran lo más rápido posible esta vía y se ha comprometido a levantar una serie de observaciones que se han encontrado para abrir esto de la manera más rápida. Yo les he pedido que esto no debería pasar más de una semana. Ellos me han dicho que creen que lo podrían estar haciendo”, manifestó.

(27/3/2019)

El alcalde Muñoz informa que le ha dado un plazo de una semana a la empresa Rutas de Lima para que haga entrega del intercambio vial El Derby.



(31/3/2019)

En un comunicado, Rutas de Lima informa que, según el cronograma, el 100% de esta obra debería culminarse en mayo de 2019; sin embargo, por falta de liberación de interferencias como postes de luz, canales, entre otros, en la zona de la obra, no será posible entregarla en la fecha prevista.